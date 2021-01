« To be Reconstructed » de Samuel Sighicelli (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Dans la continuité du Carrefour de Corinne Schneider (22h) consacré au Festival Présences 2021, Création Mondiale donne la parole à l’un des membres fondateurs de Caravaggio, invité sur cette édition du festival : Samuel Sighicelli.

« To be Reconstructed » de Samuel Sighicelli

Par Wilhem Latchoumia (piano) et L' Orchestre Philharmonique de Radio France Direction : Pascal Rophé

Création enregistrée en juin 2011

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Pour nos miniatures radiophoniques, Samuel Sighicelli avait composé en 2011 « To be reconstructed », une pièce concertante taillée sur mesure pour un pianiste qu’il apprécie beaucoup à cause de la grande précision de son jeu, de sa belle énergie, Wilhem Latchoumia, qui dialogue ici avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

C’est cette composition maintenant ancienne qui a ponctué cette semaine les programmes de France Musique, fragment après fragment.

Nous écoutons ce soir la pièce jouée d’un seul tenant, introduite - en parole - par le compositeur et le soliste.

Samuel Sighicelli & Wilhem Latchoumia

Avant cette pièce concertante, Samuel Sighicelli et Wilhem Latchoumia avaient déjà collaboré sur un spectacle intitulé « l’Île solaire ».

Wilhem Latchoumia était donc en territoire familier ; il a retrouvé dans To be reconstructed quelques caractéristiques de l’écriture, de la pensée pianistique de Samuel Sighicelli : les grappes sonores, l’écriture rythmique, les préparations du piano, de façon à le rendre plus proche de la percussion. Samuel Sighicellli se sent l’héritier du piano de Bartok, Prokofiev, et Stravinsky.

Samuel Sighicelli est lui-même pianiste et improvisateur. Le geste est au coeur de sa musique, un geste pleinement investi par le musicien. Mais le geste est aussi celui du peintre ou du calligraphe : il est comme lancé dans l’espace ! Le compositeur parle volontiers de jets de couleurs, de fusées ... Le visuel compte beaucoup dans l’imaginaire de Samuel Sighicelli.

Le piano et l‘orchestre dans « To be Reconstructed »

Les relations imaginées par Samuel Sighicelli entre le piano et l‘orchestre sont celles du concerto classique : dialogue et opposition.

Ce qui est en jeu dans « To be Reconstructed » c’est la façon dont ce dialogue se « (re)construit », peu à peu, par blocs d’éléments juxtaposés, contrastés, jusqu’à la résolution finale.

L’orchestre intéresse Samuel Sighicelli non seulement à cause de la gigantesque palette de couleurs qu’il propose, mais aussi comme entité sociale : c’est une micro-société, avec ses familles, ses hiérarchies, des sous-groupes … Sa confrontation à l‘individu isolé, le soliste, est au coeur de « To be Reconstructed ».

D'ailleurs, depuis cette expérience avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Samuel Sighicelli a eu d’autres occasions de se pencher sur la réalité sociale de l’orchestre, en rapprochant le travail de la composition d’un traité de psychologie.

2011 - 2021 ; du temps est passé !

Cette émission est l’occasion d’un survol avec Samuel Sighicelli des réalisations importantes de ces dix dernières années : le travail sur ses Etudes pour piano et sampler enregistrées par le pianiste-compositeur sur le label Cuicatl en 2015, et bien sûr aussi l’aventure sans cesse renouvelée de Caravaggio, plusieurs disques parus et les collaborations du quartet (Samuel Sighicelli, Benjamin De la Fuente, Bruno Chevillon, Eric Echampard) avec les ensembles de musique d’aujourd’hui.

Prochaine étape le 06 février avec la création de Fluid Mechanics à Radio France, sur l’édition 2021 du festival Présences.

Programmation musicale :

de Samuel Sighicelli

Etudes pour piano préparé et sampler

par Samuel Sighicelli - label Cuicatl YAN 004

pour piano préparé et sampler par Samuel Sighicelli - label Cuicatl YAN 004 Impulsions (2018) pour orchestre

par l’Orchestre des Pays de Savoie direction Pierre-André Valade

(2018) pour orchestre par l’Orchestre des Pays de Savoie direction Pierre-André Valade Critical Phase (2018) sur un texte de Pierre Kuentz

avec Noémi Boutin, violoncelle et voix et Claudine Simon, piano et voix

(2018) sur un texte de Pierre Kuentz avec Noémi Boutin, violoncelle et voix et Claudine Simon, piano et voix Mescaline(2015) en pensant à "l’infini turbulent" de Michaux avec le Decoder Ensemble et Caravaggio : Samuel Sighicelli, Benjamin De la Fuente, Bruno Chevillon, Eric Echampard

de Pierre Jodlowski

Série noire, thriller

Wilhem Latchoumia, piano

Album Piano et Sons électroniques

label Sisyphe 013

