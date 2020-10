" Au Magasin de Nouveautés " pour flûte de Jinwook Jung (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Création Mondiale a cette semaine les couleurs de la flûte basse grâce à Matteo Cesari, qui a commandé au jeune compositeur coréen Jinwook Jung, aujourd’hui actif en France, une pièce à couper le souffle littéralement !

« Au Magasin de Nouveautés » pour flûte de Jinwook Jung

Interprétée par Matteo Cesari, flûte basse

Création enregistrée à Radio France le 05 septembre 2020

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Création Mondiale ouvre ce soir un nouveau portrait, ou plutôt un portrait-double : celui du jeune compositeur coréen Jinwook Jung et celui d’un musicien passionné de musiques d’aujourd’hui, le flûtiste Matteo Cesari.

Leur rencontre s’est faite en Italie il y a quatre ans lors d’un concours de composition. La première fois que Matteo Cesari jouait la musique de Jinwook Jung c’était lors d’une académie de composition proposée par Salvatore Sciarrino à Sienne.

Cette première expérience lui a donné envie de commander au jeune compositeur aujourd’hui installé en France (cursus Erasmus au CNSMdP / classe de Gérard Pesson) une pièce solo qui explore le souffle : le souffle comme élément sonore, comme élément de composition.

Heureusement, Matteo Cesari a du souffle, de la ressource et beaucoup d'obstination !

Le travail sur la pièce a été rendu très fluide par les échanges en direct avec le compositeur, car pour Jinwook Jung le contact avec les musiciens est la base du travail de composition.

Avec cette pièce, la flûte basse fait son entrée dans la musique de Jinwook Jung. C’était l’instrument idéal pour suggérer le caractère obscur d’un poème qui est la source d’inspiration de cette suite de miniatures et qui en reprend le titre : Au Magasin de Nouveautés.

L’auteur en est Yi Sang, figure singulière de la littérature coréenne, véritable comète, puisque Yi Sang est mort à 27 ans en 1937.

Jinwook l’a lu quand il était en Corée, et relu depuis. Il a été saisi par le caractère novateur de ce texte très influencé par le mouvement surréaliste européen.

Yi Sang était architecte de formation, et dessinateur. Quand les grands magasins occidentaux sont apparus à Séoul, il a été choqué par cette irruption de la culture occidentale dans la culture coréenne (lui qui pourtant a vécu à Paris). L’allure de ces magasins lui a fortement déplu : en les parcourant, il s’est senti assailli par une sensation d’étouffement…

Ce sentiment oppressant rejaillit dans la musique imaginée par Jinwook Jung : Matteo Cesari doit enchaîner très rapidement différentes figures, dans des dynamiques très contrastées. C’est de la haute virtuosité !

A certains moments, il lui est même recommandé de ne pas inspirer, ni expirer…

Il en faut plus pourtant à Matteo Cesari pour perdre ses moyens !

Il n’est sans doute pas nécessaire de connaître le poème de Yi SangAu Magasin de Nouveautés pour entrer dans la musique de Jinwook Jung.

Néanmoins, pour le plaisir du graphisme de la langue coréenne et pour le plaisir surtout de la langue incroyable de Yi Sang, cette page vous offre ce poème en version coréenne et dans sa traduction française...

Les cinq mouvements de la semaine :

1. 사각의 내부 사각 Le quadrilatère de l’intérieur du quadrilatère

2. 거세된 양말 La chaussette castrée

3. 침수된 황혼 Le crépuscule submergé

4. 조화금련 Des nénuphars artificiels

5. 발광어류의 군집이동 Migration des poissons luminescents

Poème de 이상 Yi Sang ( (1910 –1937) source d'inspiration de cette création de Jinwook Jung "Au Magasin de nouveautés "

사각의내부의사각의내부의사각의내부의사각 의내부의사각.

Le quadrilatère de l'intérieur du quadrilatère de l'intérieur du quadrilatère de l'intérieur du quadrilatère de l'intérieur du quadrilatère.

사각의난원운동의사각이난원운동 의 사각 이 난 원.

Le cercle quadrangulaire du mouvement du cercle quadrangulaire du mouvement du cercle quadrangulaire.

비누가통과하는혈관의비눗내를투시하는사람

Une personne qui voit à travers l'odeur de savon des veines où passe du savon. 지구를모형으로만들어진지구의를모형으로만들어진지구

Une maquette de la Terre faite d'après le globe terrestre fait d'après une maquette de la Terre. 거세된양말. (그여인의이름은워어즈다)

La chaussette castrée. (Le nom de cette femme était Words)

빈혈면포, 당신의얼굴빛깔도 참새다리같습네다.

Le voile sur l'anémie, la teinte de votre visage est aussi comme des pattes de moineau. 평행사변형대각선방향을추친하는막대한중량.

Un poids énorme pousse dans la diagonale d'un parallélogramme. 마루세이유의봄을해람한코티의향수를맞이한동양의가을.

Accueilli par l'automne oriental, le parfum Coty, qui a navigué depuis le printemps de Marseille. 쾌청의공중에붕유하는Z백호. 회충양약이라고쓰여져있다.

Z en promenade comme des oiseaux lègendaires Boung dans le ciel clair. Ecrit comme cela : médicament contre les ascarides.

옥상정원, 원후를흉내내이고있는마드무아젤.

Le jardin sur le toit. Mademoiselle qui imite un singe.

만곡된직선을직선으로질수하는낙체공식.

La formule de la gravité universelle traçant en ligne droite une ligne droite courbe comme une baie. 시계문자판의XII에내려워진두개의침수된황혼.

Le crépuscule submergé qui est tombé sur le XII d'une horloge.

도아-의내부의도아-의내부의조롱의내부의카나리야의내부의감살문호의내부의인사.

Le salut de l'intérieur de la lucarne de l'intérieur du canari de l'intérieur de la cage de l'intérieur - de la porte de l'intérieur - de la porte.

식당의문깐에방금도달한자웅과같은붕아가헤여진다.

Devant la porte du restaurant, des amis qui se séparent comme un couple d'oiseaux qui viendrait d'arriver.

검은잉크가넘쳐나는각사탕이삼륜차에적하된다.

Du sucre en morceaux taché d'encre bleu, chargé sur un tricycle.

명함을짓밝는군용장화. 가구를질주하는 조 화 금 련.

Des bottes militaires piétinant un carte de visite. Des nénuphars artificiels courant à toute vitesse dans la rue. 위에서내려오고밑에서올라가고위에서내려오고밑에서올라간사람은밑에서올라가지아니한위에서내려오지아니한밑에서올라가지아니한위에서내려오지아니한사람.

La personne descendant du haut, montant du bas, descendant du haut, montant du bas, est celle qui n'a pas monté du bas, n'a pas descendu du haut, n'a pas monté du bas, n'a pas descendu du haut.

저여자의하반은저남자의상반과흡사하다. (나는애련한해후에애련하는나)

La partie inférieure du corps de cette femme-là est semblable à partie surériêure du corps de cet homme-là. (Je suis triste des retrouvailles, J'en suis triste.)

사각이난케-스가걷기시작한다. (소름끼치는일이다)

La caisse rectangulaire commence à marcher. (C'est une chose qui donne la chair de poule.)

라지에-타의근방에서승천하는꾿빠이.

Good bye montant au ciel à côté du radiateur.

바같은우중. 발광어류의군집이동.

Pluie à l'extérieur. Migration des poissons luminescents.

Dans la deuxième partie de cette émission, Jinwook Jung se raconte.

Si j’ai choisi le tutoiement pour nos échanges, c’est pour lui simplifier la tâche, car Jinwook Jung vit en France depuis seulement un an.

En réalité, les langues européennes ne sont pas une barrière pour ce jeune compositeur très vif : il maîtrise déjà l’allemand qu’il a découvert en arrivant à Brême à 16 ans.

Brême, puis Graz en Autriche, et maintenant Paris… Jinwook Jung ne craint pas les dépaysements et s’adapte très vite !

Quand on vit loin de se racines, on apprend évidemment beaucoup de choses, et Jinwook Jung est très reconnaissant de tout ce qu’il a appris ces dernières années. Mais on perd aussi un peu de soi…

Il faut donc arriver à une équilibre subtil entre ce qu’on gagne et ce qu’on perd !

C’est ce à quoi s’emploie Jinwook Jung avec beaucoup d’intelligence.

Musiques additionnelles

Toutes deJinwook Jung :

La pyramide de macarons (2018) quatuor pour flûte et trio à cordes

Flûte : Matteo Cesari

Membres de Quartetto Prometeo : Vn. Giulio Rovighi, Va. Massimo Piva & Vc. Francesco Dillon

Création le 20 juin 2018, Sienne, Italy

Reverse (2016) pour ensemble

Ensemble Atelier Neue Musik Bremen

Direction : René Gulikers

Création le 1 juillet 2016, Brême, Allemagne

Unerasing (2016/18) pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Peter Rundel

Création le 23 juin 2018, CentQuatre Paris, France

Eclairé (2019) trio pour saxophone, alto et accordéon

Klangforum Wien

Sax. Gerald Preinfalk

Va. Dimitrios Polisoidis

Acc. Krassimir Sterev

Création le 20 décembre 2019, Graz, Autriche

" Bom? " (2018) duo pour flûte à bec et clavecin

Ensemble Airborne Extended

Rec. Caroline Mayrhofer

Hpcd. Sonja Leipold

Création le 20 décembre 2019, »Musikprotokoll Graz«, Autriche

ACTUS :

La musique de Jinwook Jung sera jouée en concert àLinz (Autriche) le 28 novembre prochain

Création de sa pièce pour clavecinLes Lotophages, interprétée par Mahan Esfahani

Actualités de Matteo Cesari :

