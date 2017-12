"Ateliers modulables" de Julien Malaussena (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

"Ateliers modulables" de Julien Malaussena Pour le Duo XAMP : Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty, accordéons Création enregistrée à Radio France le 05 décembre 2017

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Julien Malaussena est un jeune compositeur qui vient tout juste de bénéficier d’une résidence de compositeur à la Fondation Royaumont avec l’ensemble l’Imaginaire.

Il a écrit pour cette émission une musique cinétique, des miniatures pensées comme des ateliers et des ateliers modulables, ce qui suppose que les interprètes en font ce qu’ils veulent : ils peuvent les jouer dans n’importe quel ordre, par 2, 3 ou 4…

Les interprètes ont donc une latitude, mais pour cette émission, ils se sont engagés à jouer les cinq pièces d’un seul souffle ! C’est sur ces interprètes que le début de cette émission pose le zoom ce soir : Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty.

Ensemble ils ont fondé le premier duo d’accordéons microtonals : XAMP, comme Extended Accordeon and Music Project.

Les musiciens nous disent aujourd’hui comment l’idée de cet accordéon augmenté leur est venue, et avec quel luthier ils ont travaillé pour réaliser ce nouvel instrument. Convaincre ce luthier Philippe Imbert était déjà une première étape, il a ensuite fallu convaincre les compositeurs.

Aujourd’hui, j’ai plutôt l’impression que le duo Xamp va bientôt crouler sous les commandes !

Les Ateliers Modulables de Julien Malaussena ont été enregistrés à la radio dans la foulée d’un concert de l’association Infuse qui avait permis de découvrir une partie du répertoire déjà imaginé pour ces instruments.

Parmi ces pièces jouées ce soir-là, la pièce de Julien MalaussenaAteliers Portatifs, beaucoup plus développée que les Ateliers Modulables. Les matériaux, les situations en revanche sont très proches !

Julien Malaussena avait déjà composé pour accordéon et Fany Vicens une pièce en trio, mais c’est la première fois qu’il entre en contact avec l’accordéon à quart de ton. Pour se l’approprier et explorer les richesses de timbres de cet instrument, il se l’est fait prêter par les musiciens du duo.

Ensemble, ils ont trouvé des modes de jeu spécifiques tels que le Doppler Reverse ou le Cluster Dog, sous-titré sur la partition « Comme un combat de chiens »…

Le compositeur, nous dit Julien Malaussena, est un magicien. Il tente de transcrire dans sa musique cette alchimie magique propre à l’univers des sons. Il a voulu devenir compositeur pour comprendre comment les musiques qui le touchaient étaient élaborées. Il a aussi fait des études de musicologie, et c’est lors de ces études qu’il a découvert l’univers de la musique contemporaine.

Julien Malaussena travaille en ce moment sur une pièce pour guitare et ensemble avec l’ensemble Nikel commandée par le festival Impulse. La musique sera jouée pendant la projection d’un film expérimental de Peter Tscherkowsky.

Autres projets en cours : un quatuor à cordes et une composition pour ensemble de cors !

Musiques additionnelles (toutes de Julien Malaussena) :

Trio pour guitares "introduction au timbre et à l'énergie chapitre IV" Guitare 1: Rafaël Carosi Guitare 2: Gonçalo Cordeiro Guitare 3: Antoine Morinière

Odd music pour 13 alto saxophones Ensemble "Goury and Friends"

Interlaced (interrelated) Ensemble Interface Piccolo: Bettina Danielle Berger Piano: Anna D’Errico Cello: Christophe Mathias

Concerning articulated sound energy Ecce ensemble dir: Jean-philippe Wurtz Flute: Keiko Murakami clarinet: Szimon Kaça Percu: Laszlo Hudacsek violin: Diamanda La Berge Dramm Cello: Serafim Smigelsky

