" Aspics " de Mathias Delplanque (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Aspics » de Mathias Delplanque

En collaboration avec le GRM

Rediffusion de la création enregistrée en novembre 2015

Mathias Delplanque a souhaité dédier sa pièce "Aspics" à la mémoire de Lola Ouzounian, jeune lycéenne de 17 ans disparue au Bataclan le 13 novembre 2015.

Diffusion intégrale et portrait

Création mondiale propose ce soir le portrait de Mathias Delplanque, musicien nantais également performeur.

Son domaine d'exploration c'est le son qu'il aime sculpter dans son studio électronique ou en concert lorsqu'il manipule l'électronique live. Mathias Delplanque vient des arts plastiques et privilégie la notion d'espace. Les plasticiens travaillent en atelier, Mathias Delplanque, lui, travaille en studio. C'est là qu'il a élaboré la suite de pièces électroacoustiques pensées pour Création mondiale (rediffusion d'Alla Breve) et baptisées Aspics.

Pour réaliser ses Aspics, Mathias Delplanque s'est donc enfermé quelques jours dans son studio. Il s'est enregistré lui-même improvisant sur des instruments de musique (de vrais instruments, mais aussi des instruments jouets), et bien sûr il s'est amusé à transformer les sons obtenus grâce aux outils du studio électroacoustique.

Mathias Delplanque a conçu sa pièce de A à Z, en jouant les sons, en les enregistrant, en les filtrant, en les mixant, en sculptant la matière comme le fait un plasticien. Seul jusqu'au bout... c'est à dire aussi dans la sélection finale et jusqu'à la livraison de la musique, qui naît dans l'ordinateur et nous parvient sous forme de fichier son.

La suite d'Aspics imaginée par Mathias Delplanque est la petite forme d'une suite plus développée qu'il est possible d'écouter au disque : Drachen (c'est à dire Dragons en allemand), édités par le label Ici d'Ailleurs. Du dragon à l'aspic, il y a surtout un changement d'échelle. L'idée de fond reste la même et a trouvé sa source du côté du poète Rilke et d'une phrase extraite de ses "Lettres à un jeune poète" : "Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux".

Actus Mathias Delplanque 2018 //

Au moment où les "Aspics" de Mathias Delplanque naissaient sur France Musique en décembre 2015, deux disques en duo parus sur le label belge Parenthèses venaient documenter sa relation à la lutherie traditionnelle, aux instruments de musique associés à l’électronique.

Le premier s’intitule "Hwal" et associe Mattias Delplanque à la joueuse de gomungo coréen E' Joung Ju.

Deuxième album en duo avec cette fois le percussionniste Philippe Foch et son dispositif : des tablas, des percussions, des lithophones et de l’électronique. Le disque s’appelle "Secret" et est paru en octobre 2017.

NB : Ce duo jouera en concert à la Malterie de Lille le 16 novembre, et le lendemain à Bruxelles dans le cadre du festival Ars Musica de Bruno Letort.

Et ce n’est pas fini ! Trois albums sont sortis cette année : deux avec le duo Ply, reçu autrefois par Bruno Letort dans "Tapage Nocturne", le troisième en solo !

Programmation additionnelle :

Mathias Delplanque

"Alo" & "Bu"

par Mathias Delplanque

REF CD BASKARU 23

Mathias Delplanque

"Transmissions part 3"

par Mathias Delplanque

REF CRONICA ELECTRONICA 088

Mathias Delplanque

"Drachen"

par Mathias Delplanque

REF ICI D'AILLEURS MT 06

Mathias Delplanque

"Hwal"

par Mathias Delplanque & E Joung Ju

label Parenthèses

Philippe Foch et Mathias Delplanque

« Secret »

Label Parenthèses