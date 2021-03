« On air » de Basile Chassaing (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Création Mondiale est consacrée ce soir à Basile Chassaing, jeune compositeur lauréat de l'Académie Voix Nouvelles à Royaumont en 2019. Il a noué avec l'ensemble 2e2m un compagnonnage qui donne naissance à l'éclosion de plusieurs oeuvres, dont "On air" diffusée cette semaine.

« On air » de Basile Chassaing pour quintette de cuivres et électroniques

Ensemble 2e2m, quintette de cuivres Laurent Bômont (cornet), Aurélien Lamorlette (cornet et trompette), Cédric Bonnet (cor), Lucas Ounissi (trombone), Emilien Courait (tuba)

Direction : Florent Didier

Création enregistrée le 28 novembre à Radio France

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Notre émission-portrait est consacrée ce soir à Basile Chassaing, jeune compositeur lauréat de l'Académie Voix Nouvelles à Royaumont en 2019. Depuis quelque temps, il a noué avec l'ensemble 2e2m un compagnonnage ponctué par l'éclosion de plusieurs oeuvres.

« On air » ...

On air met en scène un quintette de cuivres spatialisé, dispersés sur la scène de notre studio. Ils ont joué le 28 novembre avec un casque sur les oreilles, pour se caler sur la partie électronique réalisée par Basile Chassaing (une esquisse en tout cas).

Florent Didier, lui-même tromboniste au sein de l'ensemble 2e2m a eu grand plaisir à diriger ses camarades dans On air : il a eu le sentiment que le compositeur ouvrait de nouvelles perspectives au répertoire du quintette de cuivres !

L'électronique surgit de plus en plus souvent dans l'univers sonore de Basile Chassaing. C'est une possibilité pour lui de jouer sur l'espace. Qui sait ? Peut-être que son passé de trompettiste au sein de l'harmonie municipale de son village natal a joué ?

... Une formule à plusieurs entrées

On Air est une formule à plusieurs entrées : dans le jargon radiophonique, c'est l'équivalent de "A l'antenne" ou " Emission en cours".

Et puis On air était une formule chère à l'un des professeurs de trompette de Basile Chassaing, qui lui recommandait de "jouer sur l'air", expression longtemps restée mystérieuse pour lui, mais qui indique qu'il faut rechercher la fragilité du son, du souffle.

Dans On air, Basile Chassaing met en contact cette fragilité avec une forme de virtuosité. Il cherche le point de bascule entre le souffle projeté dans l'instrument et la note.

Ce qui a toujours attiré, ému même Basile Chassaing dans les instruments à vent, c'est la connexion de l'auditeur au souffle vital du musicien. Le souffle justement apporte sa couleur singulière aux deux dernières miniatures de On air.

Un hommage à George Floyd

Le souffle, et la voix sur l'air puisque la suite se referme sur quelques mots murmurés par les musiciens : "I can not breath"; ces mêmes mots que George Floyd a murmurés avant de rendre le dernier souffle en mai 2020.

Basile Chassaing était en train de composer le cinquième mouvement de sa suite quand la nouvelle de la mort tragique de George Floyd est venue jusqu'à nous.

Enfin, dernier sens caché de On air, le printemps 2020 a été aussi le début d'une période où le monde entier était en apnée... confiné !

Deux version de « On air »

On air existe en deux versions :

une version stéréo sur France Musique

une version en binaural / 5.1 sur le site Hyperradio

Prise de son de On air :

Laurent Fracchia, avec Mai Tran et Lucas Derode

Direction artistique : Daniel Zalay

Basile Chassaing se raconte

Dans la deuxième partie de cette émission, Basile Chassaing se raconte.

Il nous dit comment il est venu peu à peu à l'écoute de musique contemporaine et à la composition, après un premier parcours dans le jazz et l'improvisation.

Musiques additionnelles

De Basile Chassaing

Laps , pièce solo pour capteurs de gestes et électroniques

Ensemble 2e2m

, pièce solo pour capteurs de gestes et électroniques Ensemble 2e2m Ascèse , pour piano

Maria Grazzia Bellocchio

, pour piano Maria Grazzia Bellocchio Ruminations , pour violon

Léo Belthoise

, pour violon Léo Belthoise Zéphyr , pour trombone et électronique

Alexis Persigan

, pour trombone et électronique Alexis Persigan Les Yeux dans les poches, Suite Mosaïque#2 , live au Petit Faucheux

, live au Petit Faucheux Narcisse et Gaïa, pour ensemble vocal et contrebasse

Florentin Ginot (contrebasse), Les Métaboles, Léo Warynski -Royaumont 2019

Autres