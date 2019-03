« A/Z » pour voix soliste et trois instruments, de Diana Soh (Diffusion intégrale et portrait)

A l’Occasion de la Journée de la Femme le 08 mars :

« A/Z » pour voix soliste et trois instruments, de Diana Soh

Avec Elise Chauvin, soprano et le trioK/D/M

Rediffusion de la création enregistrée le 13 septembre 2017 à Radio France.

Emission en partenariat avec laSACEM

Rediffusion intégrale et portrait de la compositrice

Cette semaine, nous découvrons la musique de Diana Soh, compositrice originaire de Singapour. Elle vit à Paris après un doctorat à Buffalo. En France, elle a été compositrice en résidence au Conservatoire d’Ivry sur Seine. Elle déborde d’idées et d’énergie. D’ailleurs, quand elle compose, elle ne reste pas assise sagement à sa table… La composition est associée à quelque chose de physique.

Avant de se consacrer à la composition, Diana Soh a été chanteuse, elle a chanté notamment la musique de George Aperghis et la voix est au coeur de sa musique. La voix et la langue aussi !

Le chinois, l’anglais, et depuis peu le français sont les trois langues dans lesquelles Diana Soh s’exprime aujourd’hui. Les jeux de passage d’un alphabet à l’autre, d’un lexique à l’autre lui sont familiers. Peu à peu, elle a acquis la conviction que la langue et la musique de la langue forgent nos identités, ou participent de leur construction. Chaque langue a ses symboles. Derrière le sens des mots, il y a aussi les codes fixés par l’alphabet, et c’est justement à l’alphabet que Diana Soh s’intéresse avec ce qu’elle appelle son Alphabet Serie.

Première étape de cette série en forme de diptyque : cinq miniatures qu’elle a imaginées pour notre émission à partir des 26 lettres de l’alphabet anglais et sur un texte de l’écrivain américain James Currie. A/Z met en présence une voix, celle d’Elise Chauvin et les musiciens du trio K/D/M : Gilles Durot, Anthony Millet et Victor Hanna, acteurs eux aussi du texte de James Currie.

En allant puiser à la source, au B A BA de la parole et du langage avec sa série alphabétique la compositrice Diana Soh a plongé les musiciens dédicataires de sa pièce dans des jeux de construction et jeux rythmiques pleins de malice. Les musiciens y ont pris beaucoup de plaisir, et l’enregistrement s’est fait dans la bonne humeur, d’autant qu’il fallait se dédoubler !

Les instrumentistes avaient à donner de la voix, alors que la soprano Elise Chauvin devait frapper sur des objets ou des instruments. Autrement dit : qui fait quoi ? Diana Soh s’amuse avec notre perception !

