« A pas glissés » pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet (Diff intégrale et portrait du compositeur)

Emission en partenariat avec laSACEM

« A pas glissés » pour ensemble instrumental de Jean Pierre Drouet

Interprété par Célia Perrard, harpe, Raphaël Simon percussions, Amélie Stillitano piano, et Pascal Contet accordéon

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Diffusion intégrale :

"Raconter des histoires", Jean Pierre Drouet a cela dans le sang ! Sans doute qu'il le doit à son amour du théâtre, à son compagnonage maintenant ancien avec l'ATEM, avec Georges Aperghis ou Mauricio Kagel, puis avec les ensembles Aleph, Ars Nova et Nomos. Quoi qu'il entreprenne, qu'il compose, qu'il interprète ou improvise, il se met en jeu, et raconte une histoire en effet.

C'est ce qu'il fait aussi dans "A Pas glissés", la pièce qu'il a imaginée pour nos Alla Breve et pour 4 instrumentistes. Le héros de cette histoire c'est l'accordéon. L'accordéon trace une ligne de force dans la musique de Jean Pierre Drouet. Il est présent dans de nombreuses pièces du compositeur, et a trouvé deux belles incarnations : celle de Pascal Contet et celle d'Anthony Millet.

Mais bien avant ces deux rencontres, l'accordéon c'étaient d'autres figures, des personnages qui nous racontent un versant plus ancien de la riche carrière de Jean Pierre Drouet, celle de don début de carrière où il fréquentait les studios de variété parallèlement à sa carrière de musicien classique.

La partie d'accordéon dans la suite de miniatures "A pas glissés" c'est Pascal Contet, partenaire fidèle de Jean Pierre Drouet, qui la tient, et si les sons glissés abondent dans la partition, l'accordéon y est pour quelque chose, lui qui cultive la glissade...

Autour de Pascal Contet dans cette nouvelle composition de Jean Pierre Drouet"A Pas glissés", le piano d'Amélie Stillitano, la harpe de Célia Perrard, le marimba de Raphaël Simon.

Actualités de Jean-Pierre Drouet

Jean-Pierre Drouet prétend ne pas être compositeur, il n’empêche.

Depuis la première diffusion de " A Pas Glissés " en juin 2015, il n’a pas chômé ! Il a composé plusieurs pièces en duo, pour Amélie Stillitano et Raphaël Simon, le duo de percussionnistes de KDM, le duo de zarbistes Braz Bazar, et une page pour le trio à cordes de l’Ensemble Aleph. En mars dernier, l’ensemble genevois Batida a créé son quintet Essai-Regret lors d’un concert-portrait. Le piano et la percussions sont apparus souvent dans les pages de ces dernières années.

Raphaël Simon va créer le 21 mai à Marseille un tout nouveau solo de percussions du compositeur : La Main.

L’accordéon, autre instrument de cœur de Jean-Pierre Drouet, va ressurgir cet été (en juillet), grâce au quartet d’Anthony Millet Aeolina, qui va créer au festival de Chaillol sa pièce « Où danse le vent ».

Programmation musicale additionnelle à l'Alla Breve :

Jean Pierre Drouet

Le goût des Plumes

avec l'Ensemble NOMOS et Jean Pierre Drouet, récitant

Improvisation

Par Jean Pierre Drouet, percussions et François Verret, voix

Extrait de l’émission "A l'Improviste" France Musique 2002

Jean Pierre Drouet

Vie de familles

Ensemble Aleph

Label Hérissons Prod 2012

Jean Pierre Drouet

Clair-Obscur

Trio KDM

Label CREC (Centre de Recherche d’Edition du Conservatoire) / CNSMDP

Mauricio Kagel

Match

Rohan de Saram, Christophe Roy, Jean-Charles François

Label Hérissons Prod 2011