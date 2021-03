« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Jean-Pierre Drouet, percussionniste inventif et grande figure de la musique d'aujourd'hui. Pour un quatuor réuni autour de l'accordéoniste Pascal Contet, il a imaginé une suite de miniatures pas très éloignées du théâtre musical et de la danse.

« A pas glissés » de Jean Pierre Drouet pour ensemble instrumental

Célia Perrard, harpe ; Pascal Contet, accordéon

Raphaël Simon, percussions ; Amélie Stillitano, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 15 mai 2015 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

"Raconter des histoires", Jean Pierre Drouet a cela dans le sang ! Sans doute qu'il le doit à son amour du théâtre, à son compagnonage maintenant ancien avec l'ATEM, avec Georges Aperghis ou Mauricio Kagel, puis avec les ensembles Aleph, Ars Nova et Nomos. Quoi qu'il entreprenne, qu'il compose, qu'il interprète ou improvise, il se met en jeu, et raconte une histoire en effet.

C'est ce qu'il fait aussi dans "A Pas glissés", la pièce qu'il a imaginée pour Création Mondiale et pour quatre instrumentistes. Le héros de cette histoire c'est l'accordéon. L'accordéon trace une ligne de force dans la musique de Jean-Pierre Drouet. Il est présent dans de nombreuses pièces du compositeur, et a trouvé deux belles incarnations : celle de Pascal Contet et celle d'Anthony Millet.

Mais bien avant ces deux rencontres, l'accordéon il y a eu d'autres figures d'accordéonistes, des personnages qui nous racontent un versant plus ancien de la riche carrière de Jean Pierre Drouet, celle de don début de carrière où il fréquentait les studios de variété parallèlement à sa carrière de musicien classique...

La partie d'accordéon dans cette suite de miniatures,c'est Pascal Contet qui la tient, partenaire fidèle de Jean Pierre Drouet, et si les sons glissés abondent dans la partition, l'accordéon y est pour quelque chose, lui qui cultive la glissade...

Jean-Pierre Drouet a beau ne pas se sentir tout à fait compositeur ("je suis musicien, plutôt que compositeur"), il n'arrête pas d'écrire de la musique. En projet, de nouvelles oeuvres pour bien entendu des percussionnistes (on ne se refait pas !) : Florent Jodelet, les percussionnistes de KDM Adelaïde Ferrière et Aurélien Gignoux, mais aussi pour l'accordéon de Anthony Millet (trio KDM, quatuor Aeolina)...

Musiques en plus (toutes de Jean-Pierre Drouet) :

_ Le goût des Plumes _, avec l'Ensemble NOMOS et Jean Pierre Drouet, récitant

_, avec l'Ensemble NOMOS et Jean Pierre Drouet, récitant La matière de l'air , trio KDM avec Anthony Millet, accodéon, Gilles Duros et Victor Hanna, percussions

, trio KDM avec Anthony Millet, accodéon, Gilles Duros et Victor Hanna, percussions Où danse le vent , pour quatre accordéons par le Quatuor Aeolina : Anthony Millet, Thibaut Trosset, Yoann Juhel, Théo Ould

, pour quatre accordéons par le Quatuor Aeolina : Anthony Millet, Thibaut Trosset, Yoann Juhel, Théo Ould Essai Regrets, pour 3 percussions et 2 pianos, par l'Ensemble Batida. Concert à la Haute Ecole de Musique de Genève en décembre 2019

Actualités de Jean-Pierre Drouet

À venir :