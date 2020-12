"A capella" pour violoncelle de Alireza Farhang (diffusion intégrale et portrait du compostieur)

Notre miniature Création Mondiale "A capella" réunissait cette semaine la violoncelliste Marie Ythier et le compositeur Alireza Farhang. Les couleurs et matières de cette pièce en cinq moments ont été choisies par les deux protagonistes : un vrai quatre mains !

« A capella » pour violoncelle de Alireza Farhang

Interprétée par Marie Ythier

Création enregistrée le 17 mai 2017 à Radio France

Prise de son : Benjamin Vignal - Direction artistique : Raffi Kevorkian

Montage : Amandine Grevez - Coordination : Irene Beraldo

Rediffusion intégrale de l'oeuvre et portrait du compositeur

Chaque compositeur a sa façon de travailler avec l’interprète qu’il a choisi ou qui l’a sollicité pour une pièce soliste. Alireza Farhang connaît bien Marie Ythier. Il avait composé il y a quatre ans pour elle une première pièce intitulée Zamyad, et dans laquelle le violoncelle était augmenté, c'est à dire saisi dans le prisme de l’électronique.

Cette fois, l’idée lui est venue de s’approprier quelques gestes de pièces pour violoncelle du répertoire, et de les faire siennes, d’y projeter sa propre fantaisie. Il a par conséquent demandé à Marie Ythier de le mettre sur la voie de ses affinités électives en matière de répertoire.

Marie Ythier lui a donné une liste d’oeuvres fétiches, parmi elles, les sonates pour violoncelle de Kodaly et Ligeti, et le compositeur s’est plongé dans la lecture et l’écoute de ses pièces. Il en a retenu quelques gestes qu’il s’est appropriés en les fondant dans son propre langage.

Le geste est donc au cœur d’A Capella. L’idée de chant aussi ; la partition décline d’un mouvement à l’autre le même caractère cantabile !

Tous les gestes de A Capella, le compositeur les a cherchés et définis ensemble avec la violoncelliste. Puis est venu le temps de l’écriture, travail on ne peut plus solitaire, et enfin le temps de la création et donc de l’incarnation.

Puisque le violoncelle chante dans A Capella, Alireza Farhang n’a pas recherché à s’écarter des sons traditionnels du violoncelle. Il fallait que le violoncelle sonne et que la musicienne prenne plaisir à jouer cette pièce, et après elle d’autres musiciens ! C’est dans le discours que le compositeur a cherché l’originalité, et non dans les sons en eux-mêmes.

Alireza Farhang ne procède pas toujours ainsi ; la partition qu’il a imaginée il y a 8 ans ans pour le quatuor Kronos, Tak-Sim, est au contraire pleine de recherches sonores, favorisées par l’association des instruments à cordes et de l’électronique.

A capella d'Alireza Farhang a été sélectionnée pour la Journée Mondiale de la Musique contemporaine.

Elle a été donnée en concert à l’Eglise écossaise "Scot Kirks" de Paris en novembre 2018, et à Talinn en mai 2019

°Chuchotements burlesques (2019-2020), théâtre musical de la série de L’Espace du dedans, pour un acteur, deux percussionnistes, un accordéoniste et capteurs de gestes.

La vidéo (extrait)

La reprise de l’œuvre était programmée en novembre 2020, mais suite aux mesures sanitaires elle a été reportée :

- à Anvers en juin 2021 dans le cadre du festival ARTICULATE

- à Nice dans le cadre du festival Manca, avec l’ensemble anversois HERMES Ensemble.

Immortal Beauty (2014), pour 4 flûtes à bec et soprano sur le sonnet numéro 12 de Shakespeare. Le processus de création de la pièce sera présentée par moi-même le 11 décembre 2020 à l’occasion de la conférence de Shakespeare and Music. L’enregistrement représente la création de l’œuvre par Quartet New Generation, avril 2014, Berlin.

Janvier - février 2021, enregistrement d’un album monographique Ānāgrān par ensemble Court-circuit. Plus d’info ici.

Mai, Frabrique à Musiques, Les merveilles du pays, théâtre musical pour les enfants, commande de la SACEM. Date de création Mai 2021, Nice.

18 décembre : Maison des arts et des Sciences, Saint-Denis Enregistrement de créations des étudiants de Paris 8 (Avec Pascal Contet, Jean-Marc Liet, Laurent Bômont, & l’Ensemble 2e2m)

5 et 6 février : Reid Hall, Paris - Programme Schumann & Murail. Avec Samuel Bricault (flûte) et Maroussia Gentet, (piano)

2 mars : Auditorium de la Maison de la Radio - Récital violoncelle et orgue Avec Eric Lebrun

Alireza Farhang

Zamyad pour violoncelle et électronique

par Marie Ythier

Extrait du CD Le Geste augmenté

REFEVIDENCEEVCD016

, © Evidence

Alireza Farhang

Tak-Sim, pour quatuor à cordes et électronique

par le Kronos Quartet

Alireza Farhang

Esquisse d’un printemps perdu (2019), esquisse pour deux instruments chinois et orchestre par trois. L’œuvre a été créée par l’orchestre philharmonique de Shanghai en novembre 2019.

Alireza FarhangWīs o Rāmīn (2015-2019), pour trio, pièce chorégraphique en trois mouvements. Premier mouvement (Nocturne) - Concert de création de la version révisée , interprétée par ensemble HANATSU-Miroir en juin 2019 à Strasbourg.

Alireza Farhang

Mots de jeu, pièce pour 5 voix et électronique

Ensemble Mora Vocis et Camille Giuglaris RIM.

Premier volet d’une série intitulé L’ESPACE DU DEDANS sur les textes d’Henri Michaux.

Création au Musée Chagall dans le cadre du festival Manca à Nice le 09 décembre 2018. Un article a été rédigé sur l’œuvre.