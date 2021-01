"A Book of Depths" de Valerio Sannicandro (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Valerio Sannicandro est le compositeur de la semaine dans Création Mondiale. Pour les musiciens de l'Ensemble l'Instant Donné, il a imaginé cinq instantanés sonores de l'océan : "A Book of Depths", un Livre des Profondeurs.

« A Book of Depths » de Valerio SannicandroPour ensemble instrumental

Avec l’Ensemble l’Instant Donné :

Elsa Balas (alto), Nicolas Carpentier (violoncelle), Caroline Cren (piano), Maxime Echardour (percussion), Saori Furukawa (violon), Esther Davoust (harpe), Mayu Sato (flûte), Nicolas Fargeix (clarinette), Hélène Mourot (hautbois)

Création enregistrée le 20 octobre 2020 à la Seine Musicale à Boulogne. Prise de son : Christophe Michou, avec Lucas Derode. Direction artistique : Elsa Biston

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Il y a une dizaine d'années, Valerio Sannicandro a ouvert un cycle de pièces qu'il a intitulé A Book of... Nombre de ces pages ont des titres qui évoquent la nature. « A Book of Depths » s'inscrit justement dans cette veine-là.

La source d'inspiration de cette pièce écrite sur mesure pour l’Ensemble l’Instant Donné est la mer, côtoyée de près par le compositeur, pendant l'enfance et l'adolescence à Bisceglie, sur la côte adriatique.

Autre influence, la lecture du livre de Massimo Cacciari « l’Arcipelago", qui rappelle que les Grecs de l'Antiquité donnaient à la haute mer (pelagikos) plusieurs noms, selon la couche marine envisagée ; du plus près de la surface au plus profond. Ce sont ces strates qui ont retenu l'attention du compositeur pour son Livre des Profondeurs.

Chaque jour, nous pénétrons un peu plus profond dans l'océan...

Valerio Sannicandro a imaginé chacun des tableaux de ce nouveau Livre comme des gestes sans début ni fin, à l'image du ressac de la mer et des vagues. Un défi ... dans le cadre de nos miniatures radiophoniques ! De fait, il a pensé la diffusion de ce dimanche - celle de l'intégralité de la pièce - un peu différemment des séquences quotidiennes.

Il a tuilé les tableaux les uns dans les autres. Ce jeu de superposition sonore nous met déjà sur la voie de la deuxième pièce qu'il imagine pour l'ensemble l'Instant Donné, Sea Forms, qui sera la version amplifiée, augmentée, de A Book of Depth.

« Seaforms » sera créée - si tout va bien - au festival Présences de Radio France le 07 février prochain.

Valerio Sannicandro est un assidu des concerts de l'Ensemble l'Instant Donné. Cet amoureux de la musique de chambre (il a fait une carrière d'altiste avant de choisir la composition), est très sensible à la façon dont l'ensemble travaille sur les oeuvres, en intelligence avec les compositeurs, et apprécie beaucoup l'originalité de programmation de cet ensemble. Pas de chef au pupitre de cet ensemble, c'est un choix !

Valerio Sannicandro, lui, mène justement une double activité de compositeur et de chef d'orchestre. Sa rencontre avec Peter Eötvös a été décisive au moment où il s'est lancé dans l'étude de la direction.

Cette émission se tisse à trois voix ; celle de Valerio Sannicandro , celle de Maxime Echardour, le percussionniste de l'Ensemble l'Instant Donné, et celle du directeur artistique de l'Ensemble : Rémy Jannin.

Programmation musicale

A BOOK OF DEPTHS, de Valerio Sannicandro

Par l’Ensemble l’Instant Donné. Enregistré le octobre à la Seine Musicale / Boulogne pour Création Mondiale

FORCES MOTRICES (2010)

for orchestra and live-electronics

Orchestra des Bayerischen Rundfunk (Munich)

Barbara Buchholz, Theremin

Arturo Tamayo, conductor

Experimentalstudio Freiburg

LLANTO (2005)

For oboe and double-bell trumpet

Marco Blaauw (double-bell trumpet), Peter Veale (oboe)

CD : Marco Blaauw, "Hot"

Label: BVHAAST 0406

IUS LUCIS

Fragment from Ensemble 2

Ius Lucis (WERGO 20652)

for two ensembles in two music theatres (2006/2007)

Ensemble 1 (frontal disposition) – Ensemble 2 (circle disposition)

Ensemble Musikfabrik, Pierre-André Valade, conductor

Valerio Sannicandro, Serge Lemouton, live-electronics

Label : WERGO

TROIS CHANTS NOH (2011)

for Noh-voice and flute(s)

n.1 “ MI WA “

Texts from HAGAKURE

Ryoko Aoki, Noh-singer

Kazushi Saito, flutes

Label: ALM Records / Kojima Recordings, Inc.

STRALI (2002)

for voice, electronic sounds and orchestra

Orchestra des Bayerischen Rundfunk (Munich)

Monica Jordan, voice

Melvyn Poore, sampler

Udo Zimmermann, conductor