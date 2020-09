" 5 Décantations " de Eve Risser (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

La compositrice de la semaine dans création Mondiale est la pianiste Eve Risser. Pour le duo de Charlotte Testu et Sarah Givelet," Du Vent dans les cordes", elle a imaginé en 2019 une musique à mi-chemin entre jazz et théâtre musical : Cinq Décantations.

« 5 Décantations » de Eve Risser

Pour violoncelliste et sa voix, contrebasse et sa voix, guitare Barbie et Magnéto K7

Interprété par le duo « Du Vent dans les cordes »

avec Sarah Givelet, violoncelle et Charlotte Testu, contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée le 21 septembre 2019 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Cette semaine nos brèves radiophoniques ont les couleurs d'une forme de jazz grâce au duo Du Vent dans les cordes, un duo qui associe le violoncelle, la contrebasse et les voix. Pour cette émission, les deux musiciennes Sarah Givelet et Charlotte Testu ont commandé à la pianiste compositrice Eve Risser une page de théâtre musical à mi-chemin entre jazz et chanson, qui correspond parfaitement à l'esprit "théâtre musical" de ce duo nourri par la musique et la fantaisie de Jacques Rebotier.

De son côté, la compositrice a fait du "sur mesure". Elle s'est adaptée à la personnalité des deux protagonistes. Leur sensibilité joueuse lui a donné des ailes. Elle s'est sentie libre par exemple de jouer sur les mots jusque dans le titre générique des cinq miniatures : ses Cinq Décantations, autrement dit 5 Incantations "à l'envers" !

, © Radio France / Amélie Burnichon

Dans ces miniatures, Eve Risser renoue avec quelques passions anciennes comme le métal (pièce n°5, Ballad Metal) et les instruments-jouets, par le truchement de la guitare Barbie pour laquelle elle avait autrefois écrit un Concertino.

Ces Décantations sont des chansons, avec des allures de ballade.

Elles sollicitent aussi la voix des deux musiciennes, qui deviennent slameuses, et comme Eve Risser a un esprit militant, elles ont aussi un petit air de slogans et de manif ! Et puis, on est souvent aux limites de l'absurde, de Dada ...

, © Radio France / Amélie Burnichon

Nous entrons ce soir dans l'Atelier de la compositrice, pianiste, improvisatrice Eve Risser. Sa musique ne serait peut-être pas ce qu'elle est sans la radio : elle a un attachement viscéral à la radio, à tel point qu'elle a imaginé en 2019 la musique de ses Décantations, en ayant dans la tête une autre pièce du répertoire des Créations Mondiales Apparitions, signée d'une forte personnalité du jazz français, Marc Ducret : suite de saynètes imaginée pour le duo Myssil de Sylvaine Hélary et Noémi Boutin.

La radio, c'est une forme d'oralité.

Eve Risser est de plus en plus attachée à l'oralité, elle qui a fréquenté les classes du CNSM de Paris. Il y a dans le jazz - univers où elle a grandi et continue à s'exprimer - bien sûr une forme d'oralité, très différente pourtant de ce que la pianiste a pu expérimenter en associant des musiciens de son dernier orchestre le Red Desert Orchestra à une ensemble de musiciens et musiciennes du Mali.

Actualités de Eve Risser :

Depuis notre interview de septembre 2019, les choses ont beaucoup bougé !

Le solo Après un Rêve d'Eve Risser continue à vivre sa belle vie. Elle le reprend à Leipzig le 24 octobre. Autre solo de la pianiste : Rêve Parti à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin le 31 octobre puis le 27 novembre à Rouen

Coté collectif et orchestre, Eurythmia avec le Red Desert Orchestra et trois musicien.nes du Burkinabé sera repris à l'Arsenal de Metz le 18 novembre et à Cergy le 4 décembre.

Actualités de Charlotte Testu : un Concert solo (date initiale 04 octobre 2020) qui malheureusement est reporté à janvier 2021

Radio Bass, Solo contrebasse : Radio Bass d'A. Edler Copes (creation française), Filius de M.E. Mijares (creation mondiale), Folia de K. Saariaho, Badinage de M. Marais

+ d’infos : http://www.bazar-electrique.com/programe-2020

Musiques additionnelles (de Eve Risser) :

« Après un rêve »

Solo de Eve Risser

Live au FGO Barbara, le 16 février 2018

Mixage Boris Darley

« Burkinabé » par le Kongoba Basigui

Avec le Red Desert Orchestra eve risser - piano, alto flute, composition, art.dir.

antonin-tri hoang - alto sax, clar

sakina abdou - tenor sax, rec.fl

grégoire tirtiaux - barytone sax, gembri, perc.

matthias müller –trombone

nils ostendorf – trumpet

tatiana paris - guit, basse

fanny lasfargues - electro ac basse

manu scarpa - drums, perc.

Et le Kaladjula Band

nainy diabate - voice, bolon, comp

lalla diallo – djembé

fatima maïga – guitar

bintou koita – dundun

wassa kouyaté - keys, kora

oumou koïta – calebasse

benin koulibaly - kamele ngoni

« L’ensEmble-Ensemble »

mari kvien-brunvoll - voice, effects

george dumitriu - violin, viola

kim myhr - guitar, effects

toma gouband - percussions

eve risser - piano

« Furakèla » pour clavecin

Créé par Jean Rondeau

Création BBC Prom’s 2018

Improvisation sur un thème de Monk : Ugly Beauty

Live à Gand, décembre 2017

Mixage Boris Darley

et aussi…

« Apparitions », de Marc Ducret

Emission Alla Breve de France Musique juin 2013

Par le duo Myssil : Sylvaine Hilary, Noémi Boutin