Une ville imaginaire d'Europe de l'Est (2/2)

Cette semaine, Denisa Kerschova dessine en musique des villes imaginaires, leurs habitants, leurs coutumes, leurs traditions... Passons une seconde journée dans une ville imaginaires de l'Est de l'Europe.

Une ville imaginaire d'Europe de l'Est, où l'on parlerait tchèque, morave, russe, où l'on chante, on pleure, on se moque de nous même, on souffle, on danse...