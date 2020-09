Zara Nelsova, une des premières Reines du violoncelle

Zara Nelsova, une des 1ères grandes dames du violoncelle, avant la britannique Jacqueline Dupré. Dans la presse, on la surnommait la Reine du violoncelle et le compositeur Ernest Bloch la surnomma « Madame Schelomo ».

Née en 1918 à Winnipeg au Canada, Zara Nelsova traverse tout le siècle. Elle se forme auprès de trois des plus grands violoncellistes : Pablo Casals, Gregor Piatigorsky et Emmanuel Feuermann. Elle joue avec les plus grands orchestres et les plus grands chefs.

En plus de l’admiration du public, de ses collègues violoncellistes, elle suscite celle des compositeurs comme l’américain Samuel Barber, avec lequel elle enregistre son concerto pour violoncelle (un enregistrement culte). Elle travaille de manière intensive avec le compositeur suisse naturalisé américain Ernest Bloch dont elle est une des interprètes favorites. Il la surnomme d’ailleurs « Madame Schelomo », du nom de sa pièce éponyme, une rhapsodie pour violoncelle et orchestre dont elle grave trois enregistrements de référence !

Programmation musicale :

Edouard Lalo,

Concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur :

2ème mvt. Intermezzo : Andantino con moto - Allegro presto

Zara Nelsova, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Sir Adrian Boult

PRAGA DIGITALS PRD 250402

Dimitri Kabalevski,

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en sol mineur op 49 :

1er mvt. Allegro

Zara Nelsova, violoncelle

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

direction : Gerd Albrecht

AUDITE SCHALLPLATTEN 21433

Ernest Bloch,

From jewish life (De la vie juive) :

1. Prayer (Prière)

Zara Nelsova, violoncelle

Ernest Bloch, piano

DECCA 475 6327

Ludwig van Beethoven,

Trio n°5 en ré Majeur op 70 n°1, « Les Esprits » :

1er mvt. Allegro vivace e con brio

Glenn Gould, piano

Alexander Schneider, violon

Zara Nelsova, violoncelle

LES DISQUES SRC – RADIO CANADA PSCD 2013