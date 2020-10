William Primrose, le premier altiste star

William Primrose est un pionnier dans l’histoire de l’alto, un des premiers altistes solistes internationaux. Son impressionnante carrière lui a valu de recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of fame d‘Hollywood Boulevard.

William Primrose est un des premiers altistes solistes internationaux après Lionel Tertis en Angleterre et Maurice Vieux en France. Né en 1904 en Ecosse, il a étudié à Londres puis à Bruxelles auprès d‘Eugène Ysaÿe qui l’a encouragé à poursuivre l’alto, dont il préfère la sonorité. William Primrose a contribué à faire sortir l’alto du rang d’instrument mal-aimé et réservé aux mauvais violonistes. En tant que soliste, outre le Concerto de Bartok, il a suscité le Concerto pour alto,piano et instrument à vent de K. A. Hartmann et les Lachrymae de Britten. Il poursuit en parallèle une grande carrière de chambriste : William Primrose est le partenaire de Jascha Heifetz, Gregor Piatigorsky et Artur Rubinstein, notamment. Il joue aussi en quatuor avec Artur Schnabel, Joseph Szigeti et Pierre Fournier.

Dans le milieu du classique, il y a profusion de blagues d’alto. C'est bien connu, les altistes sont devenus les boucs-émissaires favoris des orchestres. Par exemple : Savez-vous quelle est la différence entre le premier et le dernier pupitre d'alto dans un orchestre ? – Environ un demi-ton. Ou : Quatuor à cordes cherche deux violons et un violoncelle… Voici une réponse du berger à la bergère : « Pourquoi les blagues d'altistes sont-elles très courtes ? Pour que les violonistes puissent les comprendre.

Programmation musicale :

William Walton,

Concerto pour alto :

2ème mouvement. Vivo e molto preciso

William Primrose, alto

Philharmonia Orchestra

direction : William Walton

WARNER CLASSICS 0190295349516/13

Georg Friedrich Haendel / réalisation de la basse et

orchestration Henri Casadesus,

Concerto en si mineur pour alto et orchestre :

2ème mvt. Andante ma non troppo

William Primrose, alto

Orchestre de Chambre

direction : Walter Goehr

COLUMBIA 70 212

Fritz Kreisler,

Allegretto dans le style de Boccherini

version pour alto et piano

William Primrose, alto

Joseph Kahn, piano

NAXOS 8.111382

Félix Mendelssohn,

Octuor à cordes en mi bémol Majeur op 20 :

3ème mvt. Scherzo - Allegro leggierissimo

Jascha Heifetz, Israel Baker, Arnold Belnic,

Josef Stepansky, violons

William Primrose, Virginia Majewsky, altos

Gregor Piatigorsky, Gabor Rejto, violoncelles

RCA 09026 61766 2

Wolfgang Amadeus Mozart,

Symphonie concertante pour alto et violon

en Mi bémol Maj KV 364 :

2ème mvt. Andante

Jascha Heifetz, violon

William Primrose, alto

Orchestre Symphonique de la RCA Victor

direction : Izler Solomon

PRAGA DIGITALS PRD250324

Jean-Philippe Rameau / arr Fritz Kreisler,

Les Fêtes d’Hébé :

Tambourin – version pour alto et piano

William Primrose, alto

Joseph Kahn, piano

NAXOS 8.111382