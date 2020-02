Victor Julien-Laferrière et Adam Laloum - Cordes sensibles

Oeuvres pour violoncelle et piano : 2 mouvements de la 1ère sonate de Brahms et sonate de Debussy par Victor Julien-Laferrière, violoncelle et Adam Laloum, piano (Mirare)

Adam Laloum, pianiste et Victor Julien-Laferrière, violoncelliste, © Photo by Carole Bellaïche / Mirare