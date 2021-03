Un trio légendaire : Stern - Istomin - Rose

« L'unité de notre idéal musical n'a jamais vacillé. » Extraits de trios avec piano de Brahms, Schubert et Beethoven par Isaac Stern, Eugene Istomin et Leonard Rose

En 1950, le violoniste Isaac Stern rencontre le pianiste Eugene Istomin au Festival de Prades, ils jouent en trio avec le violoncelliste et chef d’orchestre Pablo Casals qui avait accepté de diriger le festival. Le violoncelliste Leonard Rose rejoint Stern et Istomin pour un premier concert en trio en 1955. Tous trois, solistes de grande renommée, réservaient quelques dates dans leurs agendas pour jouer et enregistrer ensemble leur répertoire de chambre. La dernière tournée du trio eu lieu en 1980.

Eugene Istomin à propos de la cohésion du trio : « Nous avons trouvé le genre d'équilibre et d'ambiance qui nous a donné la liberté de faire de la musique à notre façon. Plus tard, lorsque nous nous sommes rencontrés après avoir rempli nos engagements en solo, il n'a fallu que quelques mesures pour rallumer cette étincelle inexprimable et insaisissable entre nous. »

Programmation musicale :

Johannes Brahms,

Trio avec piano n°3 en ut mineur op 101 :

1er mouvement. Allegro energico

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

DIAPASON DIAP CD 006

Franz Schubert,

Trio avec piano n°1 en si bémol Majeur op 99 :

2ème mvt. Andante un poco mosso

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

SONY CLASSICAL SM2K 64516/1

Ludwig van Beethoven,

Trio avec piano n°6 en mi bémol Majeur op 70 n°2 :

3ème mvt. Allegretto ma non troppo

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

SONY CLASSICAL SM2K 64513