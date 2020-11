Opera a quattro

Plusieurs compositeurs italiens d’opéra du XIXème et du début du XXème siècle se sont aventurés à différents moments de leur carrière dans l’écriture de quatuors, par exemple, Rossini, Verdi et Puccini.

Rossini écrivit en 1804 à l’âge de 12 ans, six sonates à quatre pour deux violons, violoncelle, et contrebasse. Voici la 3e sonate, en do majeur, avec un Allegro solaire et enjoué, un Andante plus dramatique avant de devenir lyrique et un finale Moderato avec des variations virtuoses.

Giuseppe Verdi fait une exception instrumentale dans son œuvre avec son quatuor à cordes. Il l’écrit en 1873, une année qui voit aussi la naissance de son requiem, ce qui lui fera dire « Il me semble que je suis devenu une personne sérieuse. » La création a lieu à Milan en 1876.

Giacomo Puccini naît dans une famille de musiciens d’église, organistes de père en fils. En 1880 il s’essaie à l’écriture pour quatuor à cordes, tentative dont il nous reste notamment un Scherzo. Dix ans plus tard en 1890, il a 32 ans, et il écrit en une nuit, une pièce pour quatuor à cordes, Crisantemi : une œuvre funèbre, une élégie à la mémoire d’un ami, le Duc Amédée de Savoie.

programmation musicale :

Gioachino Rossini,

Sonate à 4 n°3 en ut Majeur pour 2 violons,

violoncelle et contrebasse

1er mvt. Allegro

2ème mvt. Andante

3ème mvt. Moderato

Ensemble Exploration :

Christine Busch, Margarete Adorf, violons

Roel Dieltiens, violoncelle

Love Persson, contrebasse

HARMONIA MUNDI HMC 901847

Giuseppe Verdi,

Quatuor à cordes en mi mineur :

3ème mvt. Prestissimo

Salvatore Accardo, Margaret Batjer, violons

Toby Hoffman, alto

Peter Wiley, violoncelle

DYNAMIC CDS 47

Giacomo Puccini,

Scherzo en la mineur

Quatuor Raphael, quatuor à cordes :

Rami Koch, Ronald Hoogeveen, violons

Zoltan Benyacs, alto

Henk Lambooij, violoncelle

ETCETERA KTC 1050

Giacomo Puccini,

3 menuets :

Menuet n°3

Quatuor Raphael, quatuor à cordes :

Rami Koch, Ronald Hoogeveen, violons

Zoltan Benyacs, alto

Henk Lambooij, violoncelle

ETCETERA KTC 1050

Giacomo Puccini,

Crisantemi

Quatuor Modigliani, quatuor à cordes :

Amaury Coeytaux, Loïc Rio, violons

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

MIRARE MIR 414 D