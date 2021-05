Quatuor Américain (extrait) de Dvorak, Quartettsatz de Schubert et Cavatine de l’opus 130 de Beethoven par le Quatuor Guarneri, et avec Arthur Rubinstein, Scherzo du 2ème Quintette avec piano de Dvorak.

Fondé en 1964 au Festival de Marlboro, le Quatuor Guarneri a tenu jusqu’en 2009. Un mariage à quatre d’une longévité remarquable – près de 45 ans, avec un seul changement de membre sur la toute fin. Lorsque le violoncelliste David Soyer a pris sa retraite en 2001 son élève Peter Wiley l’a remplacé.

Tout commence avec trois étudiants au Curtis Institute de Philadelphie : les violonistes Arnold Steinhardt, John Dalley et l’altiste Michael Tree, trois jeunes musiciens qui font les 400 coups ensemble pendant leurs études. A la fin des années 1950 et au début des années 1960, chacun est sur sa trajectoire, et notamment, Arnold Steinhardt remporte la Leventritt Competition en 1958 et le 3ème Prix au Concours Reine Elisabeth de 1963. L’été les amis se retrouvent au Festival de musique de chambre de Marlboro qui réunit juniors et séniors. C’est là qu’Arnold, John et Michael se produisent en quatuor avec un violoncelliste de dix ans leur aîné, David Soyer, rentré de la Navy, qui joue dans différents orchestres de télévision. Sascha Schneider, le 2e violon du quatuor de Budapest, un des piliers de Marlboro, pressent que cela pourrait donner une bonne équipe. Ainsi est né un des plus grands quatuors à cordes américains.

Programmation musicale :

Antonin Dvorak,

Quatuor à cordes n°12 en fa Majeur op 96 B 179 « Américain » :

1er mouvement. Allegro ma non troppo

Quatuor Guarneri, quatuor à cordes :

Arnold Steinhardt, John Dalley, violons

Michael Tree, alto

David Soyer, Violoncelle

NEWTON 8802088

Franz Schubert,

Quatuor à cordes n°12 en ut mineur D 703, « Quartettsatz » (« Mouvement de quatuor »)

NEWTON 8802089

Antonin Dvorak,

Quintette n°2 en la Majeur op 81, B 155 :

3ème mvt. Scherzo (Furiant) : Molto vivace

Arthur Rubinstein, piano

RCA VICTOR RED SEAL RD 86263

Ludwig van Beethoven,

Quatuor à cordes n°13 en si bémol Majeur op 130 :

5ème mvt. Cavatina. Adagio molto espressivo

RCA RED SEAL 19075971162/8