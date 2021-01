Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz et Gregor Piatigorsky ont formé un trio légendaire que l’on surnomma le Million Dollar Trio. Pourtant l’histoire n’est pas celle d’un conte de fées, leur collaboration fut de courte durée.

Le violoniste Jascha Heifetz, le pianiste Arthur Rubinstein et le violoncelliste Gregor Piatigorsky étaient trois des musiciens les plus reconnus du monde. En 1949, ils sont invités à se produire ensemble lors d’une série de quatre concerts au Ravinia Park de Chicago. Le trio nouvellement formé eut un tel succès qu'un critique les a appelés «The Million Dollar Trio». En 1950, les musiciens acceptèrent l’invitation du label RCA d’enregistrer leur répertoire de concerts. Les répétitions furent l’occasion d’affrontements entre Rubinstein et Heifetz à propos du phrasé, du tempo… jusqu’à l’ordre de citation des noms des interprètes ; à tel point qu’elles ont parfois été interrompues le temps que chacun retrouve son sang froid.

Ecoutons Arthur Rubinstein, Jascha Heifetz et Gregor Piatigorsky dans le 1er mouvement du Trio de Tchaïkovski, « A la mémoire d’un grand artiste », composé à la mort de son ami Nicolai Rubinstein, le fondateur du conservatoire de Moscou. Et dans les 2ème et 3ème mouvements du 1er Trio de Mendelssohn.

Programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Trio avec piano en la mineur op 50,

« A la mémoire d’un grand artiste » :

1er mvt. Pezzo elegiaco

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

INTENSE MEDIA 233077/I

Félix Mendelssohn,

Trio avec piano n°1 en ré mineur op 49 :

2ème mvt. Andante con moto tranquillo

3ème mvt. Scherzo. Leggiero e vivace

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

SONY CLASSICAL 19075832132/0