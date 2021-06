Aujourd’hui dans Cordes sensibles, on vous fait vibrer avec le grand violoniste autrichien Fritz Kreisler et sa valse pour violon et piano, expression même du chagrin d'amour.

Né en 1875, Fritz Kreisler est un des plus grands violonistes du XXème siècle. Arrangeur et compositeur très populaire, aux sonorités exceptionnelles, il est un des premiers à enregistrer pour la Victor company et a ainsi compter parmi les Victor Immortals aux cotés du ténor Caruso, de la soprani Melba ou du pianiste Paderewski.

Le Liebesleid de Fritz Kreisler par Fritz Kreisler fait résonner un vibrato chaleureux et une noblesse dans le propos qui réussit à donner de la dignité à la sentimentalité. On y entend aussi ce balancement souple de la valse typiquement viennoise avec les trois temps répartis de manière inégale. Kreisler utilise toutes les subtilités de la main droite, celle de l’archet et de la main gauche, les doigtés et les glissades pour littéralement parler ou prononcer la musique.

Cette oeuvre, qu'interprétera son ami Rachmaninov, nous donne à entendre une nostalgie viennoise, une Vienne idéalisée vue de loin, une Vienne crépusculaire où on continue à aller à l’opéra, à se régaler d’opérette et à valser quoiqu’il arrive… Kreisler, après la première Guerre Mondiale, continue à écrire des bis pour ses récitals, compose des pastiches, des imitations d’oeuvres baroques en évitant d’en assumer publiquement la paternité.

Programmation musicale

Fritz Kreisler

3 vieilles danses viennoises : 2. Liebesleid, pour violon et piano

Fritz Kreisler, piano

Carl Lamson, piano

CD Naxos

Fritz Kreisler

Liebesleid, réduction pour piano Earl Wild, piano

CD Ivory Classics

Frantz Schubert

Sonate n°4 en La Maj op posth 162 D 574 (Grand Duo) : Allegro moderato, pour violon et piano

Fritz Kreisler, violon

Serge Rachmaninov, piano

CD Andante

Emmerich Kalman

Gräfin Mariza : Wenn es Abend wird (Acte I) Air de Tassilo

Fritz Wunderlich, ténor, Tassilo

Südfunk-Unterhaltungsorchester

Willy Mattes, direction

CD SWR Music

Fritz Kreisler

Liebeslfreud

Fritz Kreisler, violon

CD Pearl Gemm

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin, pour violon et piano

Fritz Kreisler, violon

Michael Raucheisen, piano

CD Biddulph Recording