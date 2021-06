Le concerto pour violon d'Erich Korngold

Et si on vous racontait que la musique de Stars Wars était née 20 ans avant le film, dans l'esprit d'un compositeur viennois ? Cordes sensibles vous raconte l'histoire du "Concerto pour violon" d'Erich Korngold !

Erich Korngold était un compositeur d’Hollywood. Né à Vienne en 1897, il démarre comme Wunderkind, "enfant prodige", et est pressenti comme le nouveau Mozart tant son talent est précoce et exceptionnel. Son père était un des plus grands critiques musicaux de la scène viennoise, ce qui permet au jeune Korngold de fréquenter le cercle des Mahler.

« Il a tellement de talent qu’il pourrait facilement en donner la moitié - il lui en resterait encore assez! ». Puccini, parlant d'Erich Korngold

En 1936, il arrive à Hollywood, où il commence une carrière en tant que compositeur de musique de film, où il va former le son de l’âge d’or et inspirer des générations après lui. Ainsi, à l'écoute des oeuvres King's Row (1942) et du Concerto composé en 1945 pour Jascha Heifetz, difficile de ne pas entendre les prémices de la musique de John Williams pour Star Wars.

Programmation musicale

Erich Wolfgang Korngold

Kings Row

National Philharmonic Orchestra

Charles Gerhardt, direction

CD RCA GD

John Williams

La guerre des étoiles, Stars Wars, Main title

CD Milan

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : moderato nobile

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : Romance

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : Finale : allegro assai vivace

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Much ado about nothing op 11 : Garden scene, arrangement pour violon et piano Jascha Heifetz, violon

Brooks Smith, piano

CD Sony Classica