La famille Kogan

Le violoniste Leonid Kogan, à la virtuosité exceptionnelle, à la sonorité chaleureuse, a beaucoup joué avec sa femme, Elizaveta Gilels et leur fils, Pavel, violonistes renommés en URSS, et avec sa fille au piano, Nina. Ses partenaires sont aussi Emil Gilels, Rudolf Barchaï et Mstislav Rostropovitch.

Le violoniste Leonid Kogan (1924-1982), © Getty / Photo by ullstein bild via Getty Images