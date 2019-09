Cordes sensibles : Jerusalem Quartet, Alexandre Lagoya & Ida Presti

Programmation musicale :

Bedrich Smetana,

1er quatuor, en mi mineur, « De ma vie » : 1er mouvement – Allegro vivo appassionato. 2ème mvt – Allegro moderato a la Polka

Leos Janacek,

2ème quatuor, « Lettres intimes » : Finale – Allegro. Andante. Adagio

Jerusalem Quartet : Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler, violons – Ori Kam, alto – Kyril Zlotnikov, violoncelle

HARMONIA MUNDI HMC 902178

Isaac Albeniz / transcription Alexandre Lagoya,

Espana opus 165 :Tango

Alexandre Lagoya et Ida Presti, guitares

DECCA 4840567 (10 CD)

titre du coffret : The Alexandre Lagoya Edition with Ida Presti – Complete Philips & RCA Recordings