Jascha Heifetz joue « I Profeti » de Mario Castelnuovo-Tedesco

« I profeti » de Mario Castelnuovo-Tedesco, créé en 1933 par Jascha Heifetz à New York, fait penser à des musiques de films écrites plus tard, par exemple de Miklós Rózsa pour Ben Hur de William Wyler (1959), ou d’Elmer Berstein pour Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille (1956).

Mario Castelnuovo-Tedesco a écrit le Concerto pour violon et orchestre « I Profeti » (« Les Prophètes ») pour Jascha Heifetz qui l’a créé en 1933, à Carnegie Hall. L’orchestre était dirigé par Arturo Toscanini. Cette oeuvre est peu souvent donnée en concert. Elle a pourtant un véritable souffle épique. Le 1er mouvement, « Isaïe » est Grave et méditatif , le 2ème, « Jérémie », Expressif et douloureux, avec un solo accompagné à la harpe. Le final héroïque s‘achève en une chevauchée triomphale, « Elie », fier et impétueux.

Né en 1895, de confession juive, Mario Castelnuovo-Tedesco sera contraint de s’exiler de l’Italie fasciste. Il arrive aux Etats-Unis en 1939 grâce à l’intercession de Toscanini et d’Heifetz. Il est immédiatement engagé à Hollywood.

Programmation musicale :

Mario Castelnuovo-Tedesco,

Concerto pour violon et orchestre n°2 op 66, « I Profeti » (« Les Prophètes ») :

1er mouvement. Grave e meditative, « Isaiah » (« Isaïe »)

2ème mvt. Espressivo et dolente, « Jeremiah » (« Jérémie »)

3ème mvt. Fiero e impetuoso, « Elijah » (« Elie »)

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

direction : Alfred Wallenstein

RCA VICTOR GOLD SEAL 09026 61774 2