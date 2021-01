Hommage à Jean Ter-Merguerian

Superbe virtuose, Jean Ter-Merguerian était un violoniste dont le jeu alliait couleur et expression. Nous l’écoutons dans des oeuvres de Khatchatourian, Brahms et Sarasate. Un coffret de ses enregistrements de concerts est récemment paru (Rhine Classics).

Jean Ter-Merguerian est né à Marseille le 5 octobre 1935. Au Conservatoire, il obtient son Premier Prix de violon à l'âge de 11 ans. La même année, il donne son premier récital. Quelques temps après, sa famille émigre en Arménie soviétique. Il poursuit ses études musicales à Erevan avec Karp Dombaev, puis au Conservatoire de Moscou, dans la classe de David Oistrakh de 1958 à 1963. Lauréat du Concours Printemps de Prague en 1956, du Concours Tchaïkovski à Moscou et du Concours Reine Elisabeth à Bruxelles, il remporte le premier Grand Prix au Concours Long Thibaud en 1961. En 1964, il part habiter en Arménie. Il y enseigne et fait des tournées internationales. En 1981 il rentre en France et s’installe à Marseille où il enseigne au Conservatoire. Il nous a quittés le 29 septembre 2015.

Dire que Jean Ter-Merguerian était élève de David Oistrakh ne résume pas son jeu, il n’avait rien d’un clone du grand maitre soviétique. Sa version du concerto de Khatchatourian, qu’il avait joué sous la direction du compositeur, est exceptionnelle. Il mettait sa virtuosité au service de la plus grande expressivité. De plus, il avait une véritable science des doigtés et une palette infinie de couleurs sonores.

Programmation musicale :

Aram Khatchatourian,

Concerto pour violon en ré mineur :

3ème mouvement. Allegro vivace

Jean Ter-Merguerian, violon

Orchestre Philharmonique d’Arménie

direction : Michael Maluntsian

RHINE CLASSICS RH-016

Johannes Brahms,

Sonate pour violon et piano n°1 en sol Majeur op 78 :

2ème mvt. Adagio

Jean Ter-Merguerian, violon

Monique Oberdoerffer, piano

RHINE CLASSICS RH-016

Pablo de Sarasate,

Caprice basque op 24

Jean Ter-Merguerian, violon

Monique Oberdoerffer, piano

RHINE CLASSICS RH-016

Aram Khatchatourian / arr Mikhael Fikhtengolts,

Gayaneh, Suite de ballet n°2 :

Danse d’Aisha

arrangement pour violon et piano

Jean Ter-Merguerian, violon

Nelli Daniel-Beck, piano

RHINE CLASSICS RH-016