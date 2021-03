Hommage à Dmitri Bashkirov

Dmitri Bashkirov, grand pianiste et pédagogue de génie nous a quittés le 7 mars 2021. Interprète recherché de Bach et Beethoven notamment, il a aussi conquis le public dans des oeuvres de Scriabine et Prokofiev. Il était membre du Trio des Solistes de Moscou avec lequel il jouait entre autres Mozart

Dmitri Bashkirov (1er novembre 1931 - 07 mars 2021), pianiste et pédagogue, © Photo by Patrick Légeret / Disques Claves