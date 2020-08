Historiquement informés : aux origines - 30 août 2020

Boccherini par le Quatuor Esterhazy, le premier quatuor à cordes à jouer le répertoire classique sur instruments originaux. Et Mozart par l’ensemble Archibudelli, avec notamment le célèbre violoncelliste hollandais, Anner Bylsma.

Une interprétation historiquement informée, c’est une interprétation qui essaie de se rapprocher le plus possible des intentions et des conditions d’origine de la création d’une œuvre. Il y a parfois des traités laissés par des musiciens qui détaillent leur pratique et donnent des instructions. Par exemple le flûtiste Johann Joachim Quantz ou le violoniste Leopold Mozart. Et puis, il faut aussi décider sur quel instrument jouer et à quel diapason.

Le premier quatuor à cordes à jouer le répertoire classique sur instruments originaux, c’est le Quatuor Esterhazy fondé par le violoniste hollandais Jaap Schroeder. A la fin des années 1970, leur enregistrement des quatuors de Luigi Boccherini fait date.

L’ensemble Archibudelli (archets et boyaux) s’est formé autour de la personnalité du violoncelliste hollandais Anner Bylsma, avec son épouse, la violoniste Vera Beths et l’altiste Jügen Kussmaul.

Programmation musicale :

Luigi Boccherini,

Quatuor en la Majeur op 32 n°6 G 206 :

3ème mvt. Minuetto con moto – Trio

4ème mvt. Presto assai

Quatuor Esterhazy, quatuor à cordes :

Jaap Schroeder, Alda Stuurop, violons

Wiel Peeters, alto

Wouter Moeller, violoncelle

TELDEC 8573-85566-2

Wolfgang Amadeus Mozart / arr anonyme,

Grande Sestetto Concertante

d’après la Symphonie concertante en mi bémol Majeur KV 364 :

2ème mvt. Andante

3ème mvt. Presto

L’Archibudelli :

Vera Beths, Gijs Beths, violons

Jürgen Kussmaul, Lucy van Dael, altos

Anner Bylsma, Lidewij Scheifes, violoncelles

SONY CLASSICAL SK 46631

Johannes Brahms,

Sextuor n°1 en si bémol Majeur op 18 :

3ème mvt. Scherzo. Allegro molto – Trio. Animato

L’Archibudelli :

Vera Beths, Donald Marilyn Mac, violons

Jürgen Kussmaul, Guus Jeukendrup, altos

Anner Bylsma, Kenneth Slowik, violoncelles

SONY CLASSICAL SK 68252