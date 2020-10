Frédéric Lodéon, violoncelliste lyrique et flamboyant

Avant de devenir producteur d’émissions de musique, Frédéric Lodéon était un violoncelliste célèbre qui a continué sa carrière de musicien en dirigeant. Au programme : des oeuvres de Schumann, Chostakovitch, Schubert et Haydn.

Sa mère voulait pour lui une carrière universitaire, mais son professeur de violoncelle, Albert Tétard, l’encourage à poursuivre ses études avec André Navarra, au Conservatoire de Paris où il obtiendra les Premiers Prix à l’unanimité de Violoncelle et de Musique de chambre. A 20 ans, Frédéric Lodéon remporte le Prix Maurice Maréchal, puis fait ses débuts au Grand Echiquier, en remplaçant Maurice Gendron pour jouer avec Yehudi et Hephzibah Menuhin. En 1977, il remporte le 1er Concours Rostropovitch, tandis que sa carrière est déjà lancée.

Frédéric Lodéon donne de nombreux concerts avec la pianiste Daria Hovora qui était aussi sa compagne dans la vie. Et en plus de ses concerts avec orchestre, il joue notamment en trio avec le violoniste Augustin Dumay et le pianiste Jean-Philippe Collard. Sa nature flamboyante se révèle particulièrement dans le Concerto pour violoncelle en ut Majeur de Haydn et dans la Sonate de Chostakovitch, cependant qu’on peut apprécier son lyrisme dans Schumann et dans Schubert.

Programmation musicale :

Robert Schumann,

Fantasiestücke (Pièces de fantaisie) op 73

pour violoncelle et piano :

1. Zart und mit Ausdruck (Tendre et avec expression)

Frédéric Lodéon, violoncelle

Daria Hovora, piano

ERATO EPR 15 535

Dmitri Chostakovitch,

Sonate pour violoncelle et piano op 40 :

2ème mouvement. Allegro

Frédéric Lodéon, violoncelle

Daria Hovora, piano

ERATO STU 71 519

Franz Schubert,

Trio avec piano en si bémol Majeur op 99 D 898 :

2ème mvt. Andante

Jean-Philippe Collard, piano

Augustin Dumay, violon

Frédéric Lodéon, violoncelle

WARNER CLASSICS (EMI) 7 49165 2

Joseph Haydn,

Concerto pour violoncelle n°1 en ut Majeur HOB VIIb:1 :

3ème mvt. Finale : Allegro molto

Frédéric Lodéon, violoncelle

Sinfonietta de Bournemouth

direction : Theodor Guschlbauer

ERATO ECD 55032