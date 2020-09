Concertos pour guitare dédiés au Gentilhomme Segovia

Deux œuvres concertantes dédiées à Andrés Segovia et interprétées en solistes par Pepe Romero et John Williams : La Fantaisie pour un gentilhomme de Rodrigo, et le 1er Concerto pour guitare et orchestre de Mario Castelnuovo-Tedesco.

Le guitariste Andrés Segovia à qui Rodrigo dédia la Fantaisie pour un Gentilhomme, et Castelnuovo-Tedesco, son 1er concerto pour guitare et orchestre, © Getty / Photo by Bettmann