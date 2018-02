Yom et le Quatuor IXI en direct de la Folle Journée de Nantes 2018

Concert donné le 3 février 2018 à 20h45 dans la Salle Vladimir Nabokov de la Cité des congrès de Nantes dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2018

Oscillant entre musique classique occidentale, musique contemporaine et musiques d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient, cette nouvelle création pour quatuor et clarinette de Yom représente le pouvoir de l’esprit à faire réapparaître dans des fulgurances mentales des mondes disparus, ni vraiment réel.