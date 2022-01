"Schubert au XXe Siècle" à la Folle Journée de Nantes 2022

Quelques pièces rares au programme du concert "Schubert au XXe siècle" avec la transcription du célèbre Ständchen par Schönberg, l'arrangement du lied Die Forelle par Benjamin Britten et la pièce Parking Schubert de Bertrand Cavanna, inspirée des lieder.

Programme musical

Franz Schubert

Impromptu n°2 en la bémol majeur opus 142 D.935

Ferdinand David

Introduction et variations sur un thème de Franz Schubert opus 8, pour clarinette et piano

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Bernard Cavanna

Parking Schubert, pour clarinette en si bémol et clarinette basse

Franz Schubert / Arnold Schönberg

Ständchen pour clarinette, basson, mandoline, guitare et quatuor à cordes

Franz Schubert / Nicolas Baldeyrou

Die Forelle (La Truite), pour deux clarinettes et cordes

Edison Denisov

Variations sur un thème de Schubert

Distribution

Jonas Vitaud, piano

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Gaëlle Habert, basson

Julien Martineau,mandoline

Michel Grizard, guitare

Raphaël Sévère, clarinette

Yann Dubost, contrebasse

Quatuor Elmire, quatuor à cordes

À lire aussi AUDIO 15 min émission L'invité du jour Jonas Vitaud, pianiste, est l'invité de Musique Matin

À lire aussi AUDIO 1h 27mn émission Musique matin La Matinale avec Nicolas Baldeyrou

Après-concert

17h30 : Raphaël Sévère, clarinette

programmation musicale :

Bela Bartok

6 danses populaires roumaines Sz 56 BB 68

Raphaël Sévère, Paul Montag

Album : On tour

Label: Mirare (2020)

Carl Maria von Weber

Concerto pour clarinette n°1 en fa min Op.73 J 114 : 3.Rondo - Allegretto

Raphaël Sévère, Deutsches Symphonie Orchester Berlin

Album : Carl Maria von Weber : œuvres pour clarinette

Label : Mirare (2017)

17h45 : Thibault Cauvin, guitare

programmation musicale :

Franz Schubert

Ständchen D 957 n°4 - arrangement pour guitare

Thibault Cauvin

Album : Thibault Cauvin interprète des pièces pour guitare

Label : Sony Classical (2015)

Sonny Bono

Kill Bill : Bang bang (my baby shot me down)

Thibault Cauvin

Album : Thibault Cauvin : Films

Label : Sony Classical (2021)

18h : Liya Petrova, violon

programmation musicale :

L. van Beethoven

Sonate pour violon et piano n°8 en sol maj Op.30 n°3 : 3. Allegre vivace

Liya Petrova, Boris Kusnezow

Album : Beethoven, Britten, Barber : oeuvres pour violon et piano

Label : Mirare (2019)