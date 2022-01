Romain Leleu Sextet à la Folle Journée de Nantes 2022

Le Voyage Intérieur, un programme d'oeuvres de Schubert constitué de Lieder et de mouvements de Quatuor à cordes interprété par le Sextet de Romain Leleu.

Concert en direct de la Cité des Congrès de Nantes dans le cadre de la Folle Journée 2022.

Avant-concert

Entracte par Gabrielle Oliveira Guyon & Christophe Dilys

9h : Victor Julien-Laferrière

9h : Victor Julien-Laferrière

Anton Dvorak

Concerto pour violoncelle n°2en si min Op. 104 *B 191 : 3. Finale. Allegro moderato

Victor Julien-Laferrière, Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Album : Dvorak et Martinu : concertos pour violoncelle

Label : Alpha Classics (2021)

Johannes Brahms

Trio en la min Op.114 : Finale - pour clarinette, violoncelle et piano

Victor Julien-Laferrière, Raphaël Sévère, Adam Laloum

Album : Johannes Brahms : œuvres avec clarinette

Label : Mirare (2014)

9h15 : Claire Gibault

9h15 : Claire Gibault

Franz Schubert

Danses allemandes

Anton Webern (Orchestration et direction)

Franz Schubert

Symphonie n°5 en si bémol maj D 485 : I. Allegro

Claire Gibault,Paris Mozart Orchestra

Extrait du concert enregistré au Théâtre des Champs Elysées en 2014

Programme du concert :

Franz Schubert

Le Chant du cygne D. 957, extraits

Frühlingssehnsucht (Nostalgie du printemps)

Ständchen (Sérénade)

Der Atlas (Atlas) Die Taubenpost (Le Pigeon voyageur)

Nacht und Traüme (Nuit et Rêves) D. 827

Rosamunde (Andante du Quatuor à cordes n°13 en la mineur opus 29 D. 804)

Thème et variations de “La Truite”, quintette pour piano et cordes en la majeur opus 114 D. 667 Litanie auf das Fest aller Seelen (Litanie pour la fête de toutes les âmes) D. 343

La Jeune fille et la Mort (Scherzo du Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810)

Erlkönig (Le Roi des aulnes) D. 328

Distribution :

Romain Leleu Sextet

Après-concert :

Entracte par Gabrielle Oliveira Guyon & Christophe Dilys

10h30 : Eric Montant

10h30 : Eric Montant

10h50 : Selim Mazari

10h50 : Selim Mazari



L. van Beethoven

Variations et fugue pour piano sur un thème original en Mi bémol Maj op 35 (Variations héroïques) : Finale. Alla fuga

Selim Mazari

Album : Beethoven : Variations

Label : Mirare (2020)

Camille Saint-Saëns

Sonate pour basson et piano en Sol Maj op 168 : Allegro scherzando

Selim Mazari, Sophie Dervaux

Album : Impressions

Label : Berlin Classics (2021)