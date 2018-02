Raphaël Sévère, J-F Neuburger et Quatuor Modigliani jouent Prokofiev et Korngold en direct de La Folle Journée de Nantes

Concert donné le 3 février 2018 à 15h30 dans la Salle Vladimir Nabokov de la Cité des congrès de Nantes dans le cadre de la Folle Journée de Nantes 2018

Exilé depuis peu aux États-Unis et séduit par la culture et la musique klezmer, Prokofiev eut à coeur de puiser dans ce riche répertoire pour composer, à la demande d'amis musiciens, juifs russes émigrés à New York, cette Ouverture sur des thèmes juifs qui constitue de fait l'un des premiers exemples de stylisation de la musique klezmer.