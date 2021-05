Mozart, par Raphaël Sévère, Bertrand Chamayou & l'Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine à la FJN 2021

Sous la direction de Jean-François Heisser, le clarinettiste Raphaël Sévère, le pianiste Bertrand Chamayou et l'Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine interprètent en direct de l'Auditorium de la Cité des Congrès de Nantes, le Concerto pour clarinette et le concerto pour piano n°23 de W. A. Mozart.

Concert diffusé en direct de l'Auditorium de la Cité des Congrès de Nantes

"En 1791, Mozart livre à quelques mois de sa mort ses derniers chefs-d’œuvre. Il dédie notamment à son ami franc-maçon Anton Stadler, clarinettiste émérite, le lumineux Concerto pour clarinette et orchestre, sommet de la création mozartienne et qui reste l’une de ses œuvres les plus écoutées."

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur K. 622

1. Allegro

2. Adagio

3. Rondo Allegro



Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°23 en la majeur K. 488

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro assai

Distribution :

Raphaël Sévère, clarinette

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine

Jean-François Heisser, direction

Prise de son :

Julien Bourdais, Laurent Fracchia, Christophe Goudin, Julien Calvas, Louison Soulignac

Réalisation : Jean-Charles Diéval

Mise en ondes : Cyprien Matheux

Après-concert :

Entretien avec Raphaël Sévère et Bertrand Chamayou