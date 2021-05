Mozart, par Gaëlle Habert & l'Orchestre National des Pays de la Loire à la Folle Journée de Nantes 2021

Sous la direction d'Alexei Ogrintchouk, la bassoniste Gaëlle Habert et l'Orchestre National des Pays de la Loire interprètent, en direct de l'Auditorium de la cité des Congrès de Nantes, le Concerto pour basson et Orchestre et la Symphonie n°41 "Jupiter" de W. A. Mozart.

Orchestre National des Pays de la Loire, © Pymouss / Wikimedia Commons