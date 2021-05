Mozart, par Anne Queffélec & l'Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine à la Folle Journée de Nantes 2021

Sous la direction de Jean-François Heisser, la pianiste Anne Queffélec et l'Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine interprètent le Concerto pour piano et orchestre n°12 et la Symphonie n°36 "Linz" de W. A. Mozart.

OCNA © Nicolas Larsonneau / Anne Queffélec © Pymouss | Wikimedia Commons