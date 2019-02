"Le Grand Tour" par l'Ensemble Masques d'Olivier Fortin à la Folle Journée de Nantes 2019

Concert donné en direct de la Salle Alexandra David-Neel de la Cité des Congrès de Nantes, dans le cadre de la Folle Journée 2019.

"Le Grand Tour"

Henry Purcell

Ouverture d'Abdelazer

Marin Marais

Alcione (extr.) :

Tempête

Chaconne

Michel Corrette

Délices de la solitude (extr.) :

Allegro de la Sonate op.20 n°2

André Campra

L'Europe Galante (extr.) :

Passepieds

Michel-Richard Delalande

Fontaines de Versailles (extr.) :

Chaconne

Marin Marais

Marche pour les bergers et les bergères

Jean-Philippe Rameau

Pièces de clavecin en concerts (extr.) :

Le Vézinet

Michel Corrette

Concertos comiques (extr.) :

Les Sauvages

Claudio Monteverdi

Selva morale e spirituale, arrgt pour deux violons, alto et basse continue

Antonio Vivaldi

Concerto pour cordes en sol Maj. RV 157 (extr.) :

Allegro

Alessandro Marcello

Concerto pour hautbois en ré mineur SZ 799 (extr.) :

Adagio

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ré Maj. op.6 n°1

Georg Friedrich Telemann

Ouverture-Suite "Les Nations" TWV 55 (extr.) :

Les Moscovites

Les Portugais

Jean-Sébastien Bach

Cantate Die Elenden sollen essen BWV 75 (extr.) :

Sinfonia de la 2e partie.

Valentin Boraud, comédien

Ensemble Masques :

Sophie Gent, violon

Kathleen Kojioka, alto

Mélisande Corriveau, violoncelle et viole de gambe

Tuomo Suni, violon

Benoît Vanden Bemden, violon et contrebasse

Olivier Fortin, clavecin, orgue et dir.