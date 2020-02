Concert de clôture de La Folle Journée de Nantes 2020

Xian Zhang dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de nombreux solistes (Fanny Clamagirand, Tanguy de Williencourt, Alexandre Kantorow, Liya Petrova...) dans un bouquet final de Sonates, Concertos et Symphonies en direct de l'Auditorium Waldstein et en simultané avec Arte.

Orchestre Philharmonique de Radio France, © Radio France / Christophe Abramowitz