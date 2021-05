Bach, par le Collegium Vocale Gent & le Ricercar Consort à la Folle Journée de Nantes 2021

Sous la direction de Philippe Pierlot, les chanteur Hanna Bayodi-Hirt, Hans Jörg Mammel et Matthias Vieweg, le Collegium Vocale Gent et le Ricercar Consort interprètent en direct de l'auditorium de la Cité des Congrès de Nantes, les Cantates BWV 21 et BWV 82 de J.S. Bach.

Collegium Vocale de Gand & Orchestra, © Michiel Hendryckx | Wikimedia Commons