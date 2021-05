Bach, par le Collegium Vocale de Gand & le Ricercar Consort à la Folle Journée de Nantes 2021

Sous la direction de Philippe Pierlot, le Collegium Vocale de Gand et le Ricercar Consort interprètent en direct de l'auditorium de la Cité des Congrès de Nantes, la Suite pour orchestre n°3 en ré Maj. et le Magnificat de J. S. Bach.

Concert diffusé en direct de l'Auditorium de la Cité des Congrès de Nantes

"Composé à l’occasion de la Noël 1723 alors que Bach venait de prendre ses nouvelles fonctions en tant que Cantor de Leipzig, le Magnificat est une œuvre jubilatoire, l’une de celles où s’expriment de la façon la plus manifeste la joie profonde, la confiance et l’humilité de la foi. Traversé de bout en bout par le souffle de l’allégresse et rayonnant d’un optimisme contagieux, il n’a cessé depuis trois siècles de subjuguer l’auditeur par la variété de l’écriture et l’éclat de sa couleur instrumentale."

Programme :

Jean Sébastien Bach

Suite pour orchestre n°3 en ré majeur BWV 1068 (extraits)

Jean Sébastien Bach

Magnificat en ré majeur BWV 243

1. Magnificat

2. Et exultavit spiritus meus

3. Quia respexit humilitaten

4. Omnes generationes

5. Quia fecit mihi magna

6. Et misericordia

7. Fecit potentiam

8. Deposuit potentes de sede

9. Esurientes implevit bonis

10. Suscepit Israel

11. Sicut locutus est

12. Gloria Patri

Distribution :

Hanna Bayodi-Hirt, soprano

Floriane Hasler, mezzo-soprano

Coline Dutilleul, mezzo-soprano

Hans Jörg Mammel, ténor

Matthias Vieweg, basse

Collegium Vocale de Gand

Ricercar Consort

Philippe Pierlot, direction

Prise de son :

Julien Bourdais, Laurent Fracchia, Christophe Goudin, Julien Calvas, Louison Soulignac

Réalisation : Jean-Charles Diéval

Mise en ondes : Cyprien Matheux

Après-concert :