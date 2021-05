Bach et Mozart, par Nathanaël Gouin à la Folle Journée de Nantes 2021

Le pianiste Nathanaël Gouin interprète le Caprice sur le départ de son frère bien-aimé de J. S. Bach, le Rondo n°3 et la Sonate pour piano n°13 de W. A. Mozart.

Concert donné le 29 mai 2021 à 19h30, Salle CIC Ouest

Jean Sébastien Bach

Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (Caprice sur le départ de son frère bien-aimé) BWV 992

1. Arioso: Adagio. Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten

2. (Andante). Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen

3. Adagiosissimo: Ist ein allgemeines Lamento der Freunde

4. (Andante con moto) All hier kommen die Freunde (weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann) und nehmen Abschied

5. Aria di Postiglione: Allegro poco

6. Fuga all' imitazione die Posta [della cornetta di postiglione]

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo n°3 en la mineur K. 511

Sonate pour piano n°13 en si bémol majeur K. 333

1. Allegro

2. Andante cantabile

3. Allegretto grazioso

Nathanaël Gouin, piano

