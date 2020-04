Purcell pleure sa reine

Guillaume III et Marie II, souverains protestants, vont redonner à Purcell les fonctions officielles qu'il avait perdues sous le règne de leur prédécesseur. Contrairement à son époux, Marie va régulièrement mettre Purcell à contribution, qu'il s'agisse de célébrer son anniversaire ou de la divertir.

Première diffusion 19 janvier 2014

Complément de programme

Henry Purcell

The Fairy Queen (extraits) :

The First Musick : Prélude / Hornpipe The Second Musick : Air / Rondeau / Ouverture

The English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion

Henry Purcell

The Fairy Queen, Acte IV : O Let Me Weep (The Plaint)

Jennifer Smith, soprano / The English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner

Archiv Produktion

Henry Purcell

The Prophetess or the History of Dioclesian : Ouverture

The Parley of Instruments Baroque Orchestra, dir. Roy Goodman

Hyperion

Henry Purcell

The Prophetess or the History of Dioclesian : Behold O Mightiest of Gods (choeur)

Voces 8 / Les Inventions, dir. Patrick Ayrton et Barnaby Smith

Signum Classics

Henry Purcell

Thrice Happy Lovers

Alfred Deller, haute-contre / Wieland Kuijken, basse de viole / William Christie, clavecin

Harmonia Mundi

Henry Purcell

An Evening Hymn

Alfred Deller, haute-contre / Wieland Kuijken, basse de viole / William Christie, clavecin

Harmonia Mundi