Mendelssohn se pique d'aquarelles

Il pensait pourtant que l'envie allait lui passer. Qu'avec ses activités l'occupant du matin au soir, elle allait vraiment passer au second plan. Et voilà que non...

Suivre ce lien pour retrouver la programmation musicale Première diffusion 22 juin 2014 Complément de programme Felix Mendelssohn

Trio pour piano et cordes n° 1 en ré mineur op. 49 : II. Andante con moto tranquillo

Beaux Arts Trio

Philips Felix Mendelssohn

Andante et Rondo Capriccioso en mi majeur op. 14

Javier Perianes, piano

Harmonia Mundi Felix Mendelssohn

Suleika op. 34 n° 4

Barbara Bonney, soprano / Geoffrey Parsons, piano

Teldec Felix Mendelssohn

Le Songe d’une nuit d’été op. 61 (extraits) :

Nocturne Andante Marche nuptiale

London Symphony Orchestra, dir. John Eliot Gardiner

LSO