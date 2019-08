Classique info du vendredi 30 août 2019

Placido Domingo : ovationné en Europe mais boycotté aux Etats-Unis.

Deux accueils très différents pour Placido Domingo des deux côtés de l’Atlantique.

Le ténor accusé de harcèlement sexuel par 9 femmes a été très vivement applaudi au festival de Salzbourg, il a également été soutenu par plusieurs chanteurs européens. Tandis que de l’autre côté de l’Atlantique, l’Orchestre de Philadelphie et l’Opéra de San Francisco ont annulé ses spectacles dès que les accusations ont été rendues publiques. Deux réactions très différentes sur lesquels revient l’Agence France Presse. Elles illustrent, peut-on lire les divergences entre l’Europe et les Etats Unis sur l’accueil réservé aux personnalités accusées d’actes répréhensibles, qui se manifeste depuis le mouvement MeToo.

Focus sur les danseurs de ballet mexicain

« Nouvelles étoiles des scènes du monde, les danseurs mexicains brillent de plus en plus dans les principales compagnies de danse ». Ces deux dernières années le prix Benois de la danse, sorte d’Oscar du ballet, a été décerné successivement à Isaac Hernandez et Elisa Carrillo. Mais malgré ces succès internationaux, la danse classique mexicaine n’échappe pas aux coupes budgétaire qui touchent le milieu artistique dans le pays ajoute la journaliste.

Les formations musicales de Radio France se mobilisent pour la rentrée en musique

La rentrée des classes aura lieu ce lundi, et se fera en musique pour la 3e année consécutive. Des musiciens de l’Orchestre national de France, du Philharmonique, du chœur et de la Maîtrise de Radio France accueilleront élèves, parents et enseignants avec Britten, Debussy ou encore Gainsbourg à Paris et en région parisienne. Ils seront notamment au collège Colette Besson dans le 20e arrondissement de la capitale, et au Collège Elsa Triolet à Champigny sur Marne.

Berlioz et sa ville, la Côte-Saint-André

« Je suis né le 11 décembre 1803, à La Côte-Saint-André, très petite ville de France, située dans le département de l’Isère », c’est ce qu’écrivait Berlioz dans ses mémoires publiées en 1870. Aujourd’hui le maire de la ville, Joel Gullon revient sur les liens, parfois mal interprétés, qui unissaient le compositeur à sa ville natale.

Reportage : Léopold Tobisch

Thierry Hillériteau présente Gabriel Prokofiev

Thierry Hillériteau nous présente ce matin le petit fils du créateur de Pierre et Le Loup. Lui-même compositeur, Gabriel Prokofiev explique s’être tourné vers l’électroacoustique « territoire inexploré » par son grand-père pour ne pas souffrir de la comparaison. En 2003, il ouvre un club à Londres le Nonclassical, et y mêle classique et électro. 4 ans plus tard il compose dans le même esprit un Concerto pour platines et orchestres qui le fera connaitre du public.