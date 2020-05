Classique info du vendredi 29 mai 2020

Les annonces d’Edouard Philippe sur la réouverture des lieux culturels, la démission d'Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre National de France; Le concours Long-Thibaud-Crespin annule son édition 2020 ; La réouverture de l’Opéra national de Finlande, à Helsinki, le 28 aout prochain.

Les annonces d’Edouard Philippe sur la réouverture des lieux culturels

Le Premier ministre présentait jeudi 28 mai les modalités de la deuxième phase de déconfinement. Concernant la culture, les musées et les monuments pourront rouvrir le 2 juin, mardi prochain donc, tout comme les salles de spectacle situées en zone verte. Le port du masque sera obligatoire et la gestion de l’espace devra être conforme au protocole sanitaire. En zone orange, c’est à dire l'Ile-de-France, la Guyane et Mayotte la réouverture des salles est prévue pour le 22 juin.

Edouard Philippe s’est également exprimé sur les événements en plein air

« Notre adversaire ce sont les très grands rassemblements », a déclaré le premier ministre. Les évènements de plus de 5000 personnes en plein air restent donc interdits. Une jauge maximale qui pourra être revue à la baisse par les préfets.

à lire aussi article Réouverture des salles de concerts à partir du 2 juin en zone verte

Déjà, plusieurs voix s’élèvent contre ces modalités de déconfinement

Si c’est la « fin d’un long tunnel », comme le titre Le Figaro, ce déconfinement s’annonce déjà comme un casse tête pour le spectacle vivant. Edouard Philippe l’a admis hier en déclarant ne pas méconnaitre, « la difficulté pratique de rouvrir ses équipements, dès lors que la programmation s’est trouvée perturbée, et que les répétitions n’ont pas pu intervenir ».

« Le spectacle vivant ne fonctionne pas comme ça », a réagi auprès de l’AFP, Malika Séguineau directrice générale du Prodiss, première organisation patronale du spectacle musical dans le privé. « Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton », ajoute-t-elle. Même constat pour Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond Point…

Le Prodiss, avait fait part de ses souhaits avant l’intervention du Premier ministre

« Ouvrir les salles avec une jauge dégradée, ce n’est pas viable économiquement », pour le Prodiss, qui dans ce communiqué publié hier, réclamait la réouverture des salles de spectacles sans distanciation, le maintien du chômage partiel à taux plein jusqu’en août 2021 et une aide structurelle massive de 250 millions d’euros.

à lire aussi article Vers une réouverture progressive des salles de spectacle dès le mois de juin ?

La démission inattendue d’Emmanuel Krivine, à la tête de l’Orchestre National de France

Le chef a annoncé sa démission hier, invoquant des raisons personnelles; Directeur musical de l’Orchestre, formation de Radio France, depuis 2016, le chef âgé de 73 ans, devait quitter ses fonctions à la fin de la saison 2020-2021. Avant d’être remplacé par Cristian Măcelaru.

à lire aussi article Démission surprise d'Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre national de France

Le concours Long-Thibaud-Crespin annule son édition 2020

Consacrée au chant, elle devait se tenir à Paris en novembre prochain. Mais face à l’incertitude de la reprise du trafic aérien, la compétition internationale a décidé de reporter à 2022 cette édition Chant. L’année prochaine, ce sera le violon

La réouverture de l’Opéra national de Finlande, à Helsinki, le 28 aout prochain

C’est avec une nouvelle version de Cosi Fan Tutte, rebaptisée Covid Fan Tutte, que l’institution va ouvrir sa saison d’automne. La partition de Mozart, reste, elle sera dirigée par Esa Pekka Salonen avec la soprano Karita Mattila. Mais le livret sera modifiée par Minna Lindgren.