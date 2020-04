Classique info du vendredi 17 avril 2020

Déclarations de Franck Riester sur France Inter, Radio France soutient la musique française, Lee Konitz nous a quittés, nouveau point sur les annulations et la Maîtrise de Notre-Dame en difficulté.

Déclarations de Franck Riester sur France Inter hier matin

Invité de la matinale de France Inter hier, Franck Riester, ministre de la culture, a réaffirmé que les grands festivals ne pourront pas se tenir « minimum avant mi-juillet ». Il a ajouté que pour autant,, « on peut voir de quelle manière peuvent être organisés certains plus petits festivals, à partir du 11 mai ».

« La priorité », dit-il, « c’est la sécurité des spectateurs, des artistes, des techniciens. Si des festivals sont adaptés à des jauges petites, qu’il n’y a pas de problème de sécurité, nous les accompagnerons. »

Une annonce qui plonge le secteur dans la confusion, selon le Prodiss, syndicat national du spectacle musical et de variété. Suite à ces déclarions, il demande des clarifications : quelles sont les définitions données aux « grands festivals » et « petits festivals » ? Ou encore : quelles sont les conditions pour que des événements puissent ouvrir à partir du 11 mai ?

Radio France a annoncé un plan pour soutenir la filière musicale française

L'idée est de « consolider la part de musique francophone », et d'augmenter la part de production française. Les droits d'auteur viendraient ainsi compenser en partie les annulations de concerts et de festivals, a déclaré Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France. Une initiative suivie par France musique, en relayant concerts et situation des musiciens.

Le saxophoniste Lee Konitz, est mort mercredi à l’âge de 92 ans

Lee Konitz avait été Testé positif au Coronavirus. Géant du saxophone, il a marqué l’histoire du jazz en participant, à tout juste 20 ans, au Birth of the Cool de Miles Davis. Originaire de Chicago, figure emblématique, mais toujours discrète, du Cool jazz, il a croisé la route de nombreux musiciens : Brad Meldhau ou encore Martial Solal, faisant toujours évoluer son style. Sa carrière, peut-on lire dans Télérama, « ressemble à un solo de jazz, impromptue, folâtre et soumise aux humeurs passagères. »

à réécouter émission Open jazz Hommage à Lee Konitz

Un nouveau point ce matin sur les annulations suite aux annonces présidentielles

Radio France annule l’ensemble des concerts jusqu’à la fin de sa saison musicale, tout comme l’Opéra de Lille et L'Orchestre National des Pays de la Loire.

La philharmonie de paris annule sa programmation jusqu'au 15 juillet inclus, y compris la onzième édition du Festival Days Off.

A Toulouse, le Théâtre et l'Orchestre National du Capitole annulent tous les rendez-vous prévus dans le cadre de la saison 2019-2020. La création du ballet Toulouse-Lautrec est reportée à novembre prochain.

Le festival et l'académie ManiFeste-2020 de l’Ircam sont également annulés. Certains événements pourraient être reportés du 31 août au 13 septembre.

à lire aussi article Paris et Lyon : deux CNSMD face à la quarantaine

La Maîtrise de Notre-Dame de Paris en difficulté

Depuis l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris il y a un an, sa Maîtrise a dû se réinventer, trouver de nouveaux lieux de répétitions, ainsi que des salles pour se produire. A cela s’ajoute des difficultés financières liés à la baisse de l’activité. Les travaux concernant le démontage du Grand Orgue, relativement épargné par le feu, auraient dû quant à eux commencer cette semaine. Ils sont reportés, en raison du Coronavirus.