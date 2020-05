Classique info du vendredi 15 mai 2020

L'actualité des festivals, les métiers de l'ombre en crise, les subventions coupées pour le Théâtre Auditorium de Poitiers, une Belgique sans culture, saison d'été annulée pour le Hollywood Bowl et des nouvelles de l'Opéra de Monte-Carlo.

Les actualités côté festival

C’est au tour du festival Berlioz, à la Côte Saint André, d’annuler son édition 2020. Elle devait se tenir du 18 au 30 août, mais « Cette fête coûterait fort cher » a déclaré son directeur Bruno Messina, citant le compositeur. Il ajoute que « Le risque de la vie mérite qu’on attende jusqu’à l’été d’après ». Rendez-vous en 2021.

En République Tchèque, le Printemps de Prague se tient, quant à lui, en ligne gratuitement jusqu’au 8 juin. Une dizaine de concerts seront retransmis en direct, ainsi que des archives du festival, notamment la 9ème Symphonie de Beethoven dirigé par Leonard Bernstein en 1990, à la tête de l’orchestre philharmonique tchèque.

Les métiers de l'ombre également en crise

Producteurs, attachés de presse ou encore régisseurs : les travailleurs de l’ombre du secteur culturel réclament de la lumière, pour survire à la crise. Rassemblés au sein du collectif « Les Artisans du spectacle », ils affirment que les annonces du président en faveur des intermittents vont dans le bon sens, mais ne concernent pas toute la profession. Ils réclament notamment une aide pour les travailleurs non salariés. À lire sur le site du Figaro.

Les subventions coupées pour le Théâtre Auditorium de Poitiers

Les scènes nationales de la Région Nouvelle-Aquitaine ont affichés leur soutien au Théâtre Auditorium de Poitiers dont la subvention va être réduite de cent mille euros, pour 2020 par le conseil régional. Dans un courrier adressé au président de la Région, elles déclarent que cette baisse est intolérable. La région explique de son côté que ces diminutions sont à remettre en perspective du soutien apporté par la Région aux acteurs du spectacle vivant de Poitiers.

Une Belgique sans culture

En Belgique, toute manifestation culturelle, sportive et récréative restera interdite jusqu’au 30 juin, a indiqué la première ministre, Sophie Wilmès. Cette semaine, plusieurs centaines d’artistes lui ont adressé une lettre ouverte, réclamant des « mesures extraordinaires » pour soutenir le secteur et assurer un revenu pour chacun. Parmi les signataires figurent la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaker et Peter de Caluwe, directeur de La Monnaie.

Saison d'été annulée pour le Hollywood Bowl

Le mythique Hollywood Bowl, salle à ciel ouvert de Los Angeles, annule sa saison estivale de concerts, une première depuis son inauguration en 1922. Cela représente un manque à gagner de 80 millions de dollars pour l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, qui cogère le lieu. L’ensemble a déclaré devoir mettre une partie de ses employés au chômage technique.

Des nouvelles de l'Opéra de Monte-Carlo

Les danseurs et le personnel des Ballets de Monte Carlo ont effectué des tests sérologiques de dépistage du Covid en vue d’une reprise d’activité progressive. En attendant une réouverture totale, l’Opéra vous propose de voir ou revoir sur son site des œuvres lyriques, diffusées en épisodes, comme une série : Falstaff, La Bohème ou encore Lucia di Lammermoor.