Classique info du vendredi 10 avril 2020

Une lettre ouverte adressée au Ministère de la Culture. De nouvelles annulations de concerts, festivals et opéras. Des berceuses au téléphone par les chanteurs de l'Orchestre de Dijon. Jouez avec l'Orchestre National de France de chez vous ! Quelques conseils pour terminer la semaine en musique.

Une lettre ouverte d'organisations culturelles au Ministère de la Culture

Plusieurs organisations parmi lesquelles les Forces Musicales, France festival et le Réseau Européen de musique ancienne, ont adressé une lettre ouverte au Ministre de la Culture. Elle salue la mise en place de la cellule d’accompagnement pour les festivals, mais fait part de nombreuses interrogations : quelles seront les conséquences des différentes options de la sortie de crise sur la tenue des évènements, et quid des partenaires publics et privés des festivals ?

Sur le site du Figaro, le baryton Ludovic Tézier interpelle le président Emmanuel Macron concernant les menaces qui pèsent sur les artistes et les entreprises lyriques.

Les annulations se poursuivent

La 14ème édition de "Tous à l’Opéra", programmée les 9 et 10 mai, est reportée aux 24 et 25 octobre. La mezzo-soprano Karine Deshayes restera la marraine du festival.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France annule sa tournée du 23 mai au 5 juin en Chine et au Japon.

En Autriche, l’Opéra de Vienne suspend toutes ses représentations prévues jusqu’au 30 juin, tout comme l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano, qui annule le reste de sa saison.

Des berceuses au téléphone par les chanteurs lyriques de l'Opéra de Dijon

Les artistes lyriques de l’Opéra de Dijon proposent de chanter des berceuses aux enfants des personnes qui sont obligées d’aller travailler. Un chant par téléphone pour apporter du réconfort aux enfants mais aussi à leurs parents, pour lesquels il faut faire une demande : le formulaire est disponible sur le site de l’Opéra de Dijon.

Jouez la Valse n°2 de Chostakovitch avec l'Orchestre National de France, de chez vous !

L’Orchestre National de France propose aux musiciens amateurs de répéter avec lui la Valse n°2 de Chostakovitch, pour l’interpréter ensemble jeudi prochain. Au cours de ce concert confiné, diffusé sur la chaîne Youtube de France Musique, chaque instrumentiste pourra suivre la partition avec les musiciens de l'orchestre. Des tutoriels dispensés par les musiciens sont disponibles sur la chaîne Youtube de France Musique, et les partitions et toutes les informations sont accessibles sur l'article ci-dessous. Si vous filmez votre prestation, votre vidéo pourra peut-être faire partie du film Viva l’Orchestra, Ensemble à la Maison... Toutes les informations sont à retrouver sur francemusique.fr.

À écouter et à voir cette semaine

Ce soir à 21h, France 3 Normandie et l’Opéra de Rouen vous proposent de voir le Barbier de Séville de Rossini. Sur la chaîne Youtube du Théâtre des Champs-Élysées, ce sera Mozart, comme tous les vendredis, avec LaClémence de Titus. Si vous êtes plutôt ballet, Casse-Noisette sera disponible pendant 24h sur la chaîne Youtube du Bolchoï. Enfin, ne ratez pas ce dimanche la pièce Sleep de Max Richter qui sera diffusée de minuit à 8h sur France Musique et sur de nombreuses radios à travers le monde.