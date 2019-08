Classique info du vendredi 09 août 2019

Herbert von Karajan méritait-il vraiment son doctorat honorifique ?

La question refait surface dans le média autrichien Der Standard. Karajan a obtenu un doctorat honorifique en philosophie de l’université de Salzbourg en 1978. Or, il semble qu’il l’ait obtenu sous la pression de la direction du festival qui a enjoint l’université à délivrer le diplôme, alors que le chef n’avait pas réalisé les travaux requis pour se voir ainsi récompensé. La direction du festival trouvait qu’un doctorat de Salzbourg ferait très bien sur le CV du maître, toujours est-il que c’est elle qui a gagné le bras de fer.

Le programme Emerging est reconduit

Emerging, c’est un dispositif soutenu par l’UE à destination des jeunes ensembles de musique ancienne et baroque et s’étend du 1er septembre 2019 au 28 février 2023. Il sert à développer leur carrière et promouvoir l’innovation.

Le journal La Croix rend ses lettres de noblesse à l’harmonium

Dans un article que vous trouverez sur le site du quotidien, La Croix dit stop à l’harmonium bashing : non ce n’est pas l’orgue du pauvre. De grands compositeurs l’ont utilisé, et de citer Fauré et Michel Legrand. Et dans cet article qui réhabilite l’instrument, on fait la connaissance de l’association française des amis de l’harmonium, qui parcourt les campagnes à la recherche d’instruments oubliés et souvent en mauvais état dans de petites églises. Leur dernière trouvaille : un harmonium offert par l’impératrice Eugénie à la commune de Montlet (Haute-Loire) en 1860.

L'Opéra Royal du château de Versailles ouvre ses portes

Une idée de visite à présent, mais attention, c’est limité. L’opéra royal du château de Versailles ouvert ses portes au public pour la première fois, mais ce n’est que jusqu’au 22 septembre. D’habitude, il n’est accessible que lors des représentations. Cette salle a été inaugurée en même temps que le mariage de Louis XVI et Marie Antoinette. Pendant la Commune de Paris, la salle accueille un autre type de spectacle, puisque c’est là qui siège le parlement pendant l’insurrection.

Un anniversaire en grande pompe pour l’une des plus célèbres photos de la musique

On parle bien de celle qui orne l’album Abbey Road, des Beatles, le cliché mythique a 50 ans, depuis hier. Des centaines de fans du groupe se sont réunis hier à l’endroit même où la photo de la pochette a été prise à Londres. Par ailleurs : un homme déguisé en Paul McCartney a demandé sa fiancée en mariage.