Classique info du vendredi 08 mai 2020

De nouveaux festivals annulés, une rentrée incertaine pour le Metropolitan Opera, un hommage à Florian Schneider, le prix Pulitzer de la musique attribué à Anthony Davis et la création mondiale d'un opéra de Philipp Glass en 2021 à l'Opéra de Malmö.

De nouveaux festivals annulés

Le Concours Reine Élisabeth en Belgique reporte son édition 2020. La session consacrée au piano est reportée à mai 2021. Toutes les sessions suivantes sont ainsi décalées d’une année. Le concours de violoncelle, prévu en 2021 aura lieu en 2022, le concours de chant en 2023 et celui de violon en 2024. L’âge limite des candidats sera également relevé d’un an.

La Biennale de la danse de Lyon prévue du 11 septembre au 2 octobre est également repoussée au printemps 2021. Idem pour l'Opéra en Plein Air qui décale à l’été 2021 sa production de Madame Butterfly.

Les Chorégies d’Orange, dont l’édition 2020 a également été annulée, ont dévoilé les noms des spectacles reportés à l’année prochaine. Il s’agit du concert de Nemanja Radulovic et Double Sens, Samson et Dalila, le Ballet for Life du Béjart Ballet Lausanne, et le concert de Cecilia Bartoli avec Les Musiciens du Prince Monaco.

En Angleterre, c’est le festival de Glyndebourne qui tire un trait sur son édition 2020. Un festival numérique avec la diffusion d’anciennes productions est prévu, ainsi qu’un pique-nique virtuel, afin de faire perdurer la tradition.

Une rentrée incertaine pour le Metropolitan Opera

Face à une perspective de réouverture toujours plus incertaine en septembre pour l'Opéra new-yorkais, le Metropolitan Opera annonce avoir mis 41 membres de son personnel administratif en congé temporaire pour une durée indéterminée, tandis que 11 autre passeront en temps partiel. L’équipe administrative du MET compte 237 personnes au total.

Hommage à Florian Schneider

La disparition de Florian Schneider, co-fondateur du groupe Kraftwerk a suscité de très nombreux hommages. Il est mort à l’âge de 73 ans « Qui d’autre, pendant les années 70, peut prétendre avoir incarné à ce niveau de précision l’esprit novateur de son temps ? », interroge Olivier Lamm, dans Libération.

Dans l'actualité musicale

Le compositeur américain Anthony Davis a remporté le Prix Pulitzer de la musique, pour son opéra The Central Park Five, crée en juin 2019 en Californie.

La création mondiale du prochain opéra de Philip Glass, Circus Days and Nights, inspiré de poèmes de Robert Lax, aura lieu le 29 mai 2021 à l’Opéra de Malmö en Suède.